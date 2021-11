Maakuntaveroa kannattavat hallituspuolueetkin alkavat myöntyä siihen, että uuden verotason toteutuminen ei näytä todennäköiseltä. Maakuntavero on vaihtoehto uusien hyvinvointialueiden rahoitustavaksi.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Jussi Saramo sivusi asiaa Elinkeinoelämän valtuuskunnan aluevaalitentissä tiistaina. Hän kommentoi oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon aiempaa väitettä, että verojen lisäämistä vastustavan ihmisen kannattaisi äänestää aluevaaleissa kokoomusta.

”Mielestäni on härskiä äänestäjien sumutusta antaa ymmärtää, että näissä vaaleissa on kyse maakuntaverosta. Koska nämä uudet alueethan eivät päätä siitä, otetaanko maakuntavero käyttöön, vaan se päätetään eduskunnassa. Ja tällä hetkellä valitettavasti näyttää siltä, että eduskunnan enemmistö ei ole sitä maakuntaveroa tuomassa. Mutta se ei ole näiden vaalien kysymys”, Saramo sanoi.

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi tuki hallituskumppanin näkemystä.

”Kokoomus on maalannut itse seinälle mörön, jonka se sitten haluaa ampua alas. Koska se tietää varsin hyvin viime viikon vaalipaneelien perusteella, ettei maakuntaveroa ole tulossa – ja varmuudella tiedetään, että näissä vaaleissa ei ole kyse maakuntaverosta”, Lohi sanoi.

Kokoomuksen Orpo ei hyväksynyt moitteita. Hän huomautti, että hallitus on kertonut valmistelevansa veron käyttöönottoa, vaikka nyt ”sdp pakittaa äänestäjien pelossa”.

”Jos tämä hallitus on päättänyt sitä valmistella, minulla on oikeus oppositiosta sanoa, että me emme sitä halua”, Orpo sanoi.

Hallituspuolueista vahvimmin maakuntaveron kannalla ovat vasemmistoliitto ja vihreät, jotka perustelevat sitä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten hallinnalla. Jussi Saramo viittasi tentin järjestäneen Evan omaan Ekonomistikoneeseen, jonka kyselyssä suurempi osa oli maakuntaveron puolesta kuin sitä vastaan.

”Juuri siksi, että pidemmällä tähtäimellä se pikemminkin laskee verotasoa kuin nostaa, koska päättäjän pitää miettiä menojen ja tulojen suhdetta”, Saramo sanoi.

Valta ja vastuu pitäisi olla samoissa käsissä, vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela sanoi. Hän uskoo, että kannustimia toimia kustannustehokkaasti ei synny hyvinvointialueille, jos ne elävät valtion rahoituksella.

Keskusta sen sijaan on kääntynyt vastustamaan veroa, jonka käyttöönotosta Marinin hallitus jo kertaalleen kertoi päättäneensä.

”Nyt on tehty perusteellinen parlamentaarinen selvitys, jonka perusteella voidaan sanoa, että se on mahdoton. Se on mahdoton tällä mallilla”, Markus Lohi sanoi keskustan linjana.

Pääministeripuolue sdp ei tällä hetkellä ota selvää kantaa asiaan. Varapuheenjohtaja Niina Malm painotti tentissä, että uutta veroa valmistellaan tällä vaalikaudella, mutta päätöksiä tehdään vasta, kun ”paketti” on pöydällä.

