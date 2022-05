Kotitalouksien velkaantuminen on ennätyksellisen suurta, ja se on kasvanut pitkään.

Velkaantuminen. Kotitalouksien velkaantuminen on ennätyksellisen suurta, ja se on kasvanut pitkään.

Suomen Pankin mukaan Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan on talouteen ja politiikkaan kauaskantoisia vaikutuksia, jotka välittyvät myös rahoitusjärjestelmään. Sodan talouskasvua hidastava vaikutus riippuu sen kestosta ja laajuudesta.

Suomen Pankki arvioi, että Suomen rahoitusjärjestelmä on pysynyt vakaana. Siihen kohdistuvat riskit ovat kuitenkin kasvaneet sodan syttymisen jälkeen.

Heikentyneet talousnäkymät, energian hintojen kallistuminen, korkojen odotettu nousu ja rahoituksen saatavuuden mahdollinen vaikeutuminen kasvattavat Suomen Pankin mukaan rahoitusvakaudellisia riskejä.

Koko rahoitusjärjestelmän, lainanottajien, pankkien ja maksujärjestelmien, kriisinkestävyyttä on Suomen Pankin mukaan syytä vahvistaa.

Kotitalouksien velkaantuminen on ennätyksellisen suurta, ja se on kasvanut pitkään. Uudet asuntolainat ovat aiempaa suurempia ja yhä yleisemmin tavanomaista 25 vuoden laina-aikaa pidempiä. Kotitalouksien korkea velkaantuminen on riski rahoitusjärjestelmän vakaudelle.

Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen sanoo, että kotitalouksien kannattaa arvioida lainanhoitokykynsä siten, että se kestää korkojen nousun, arkimenojen kasvun ja mahdollisen epävarmuuden työmarkkinoilla.

Suomeen on suunnitteilla uusia makrovakausvälineitä, joilla hillitään kotitalouksien velkaantumista.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan asunto- ja taloyhtiölainojen pituusrajoitusta sekä taloyhtiölainojen lyhennysvelvoitetta ja lainakattoa.

Suomen Pankin mukaan uudistukset ovat tarpeellisia ja kannatettavia. Suomen Pankki kuitenkin arvioi, että välineistö on edelleen jäämässä puutteelliseksi, eivätkä uudistukset riitä hillitsemään velkaantumisen kasvua. Niiden rinnalle tarvitaan Suomen Pankin mukaan velkakatto eli velkojen tai velanhoitomenojen enimmäismäärä suhteessa lainanhakijan tuloihin.

Nykäsen mukaan tarvittava velkakaton taso on ”liikkuva maali”. Nykäsen mukaan velkakaton sopiva taso elää ajassa kotitalouksien velkaantumisen kasvaessa.

”2018, 2019, kun näitä laskelmia tehtiin, neutraalitaso asettui johonkin 400-450 prosenttiin”, Nykänen sanoi.

Hänen mukaansa laskelmia päivitettäessä on nyt nähty, että neutraalitaso on muuttunut. Nykäsen mukaan koko rahoitusjärjestelmän toimimisen kannalta olisi järkevää, että makrovakausvälineet saatetaan voimaan niin, että ne eivät aiheuta markkinahäiriöitä.

”Silloin tällä neutraalitasolla, ottaen huomioon joustonvarat, asuntolainoja saataisiin edelleen myönnettyä lähestulkoon se määrä, mikä muutenkin”, Nykänen sanoi.

Jos kotitalouksien velkaantumista halutaan hillitä, niin Nykäsen mukaan uudet makrovakausvälineet olisi hyvä saada voimaan mahdollisimman nopeasti. Hänen mukaansa hyvä velkakatto olisi markkinaneutraali voimaan tullessaan, eli ei aiheuttaisi häiriötä asuntolainojen myöntämiseen.

”Pankkien pääomapuskureita tulisi voida vahvistaa”

Pankkisektorin haavoittuvuuksia lisäävät myös sektorin suuri koko ja keskittyneisyys. Lisäksi rahoitusjärjestelmän ulkopuoliset tapahtumat, joista sota ja pandemia ovat tuoreita esimerkkejä, voivat uhata Suomen rahoitusvakautta.

Suomen Pankin Nykänen sanoo, että haavoittuvuudet edellyttävät pankeilta hyvää kriisinkestävyyttä kaikissa oloissa.

”Viranomaisten tulisi voida varmistaa nykyistä paremmin, että pankeilla on riittävät puskurit pahan päivän varalle. Pankkien pääomapuskureita tulisi voida vahvistaa nykyistä monipuolisemmin”, sanoo Nykänen.

”Maksu- ja selvitysjärjestelmien haavoittuvuuksiin on varauduttava entistä määrätietoisemmin”

Vallitseva epävarmuus luo myös muita uhkakuvia. Suomen Pankin mukaan kyberuhkiin sekä maksu- ja selvitysjärjestelmien haavoittuvuuksiin on varauduttava entistä määrätietoisemmin. Maksaminen on yksi yhteiskunnan välttämättömistä toiminnoista.

”Rahoitustoimiala on osa huoltovarmuusketjua, joka ei saa katketa edes poikkeusoloissa. Mikäli järjestelmien käyttö jostain syystä estyy, on yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämätön maksaminen pystyttävä hoitamaan”, sanoo Nykänen.