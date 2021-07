Helsingin pormestariehdokkuudesta helmikuun lopulla luopunut Kirsi Piha kommentoi kokoomuksen tilannetta ja omaa ratkaisuaan suorin sanoin Helsingin Sanomien haastattelussa. Pihan mukaan kokoomuksessa on ”outo hiljaisuuden kulttuuri”.

Piha sanoo, että vastakkainasettelu kokoomuksen sisällä oli repivämpi kuin mitä hän oli etukäteen arvioinut. Valtaosa kokoomuslaisista on Pihan mukaan täysin asiallista porukkaa, mutta sitten on ”iso fraktio, joka pitää kokoomuksen päätöksentekoa panttivankina, ja se on ruman näköistä”.

Eniten Pihaa hiertää suhtautuminen maahanmuuttajiin.

”Nythän tässä tapahtuu niin, että kun ei ole poliittista johtajaa, joka pystyisi sanomaan, että ’mennään tuonne’, niin silloin tämä jengi saa puuhata”, hän kommentoi.

Piha kertoo, että kun hän ryhtyi pormestariehdokkaaksi, häneen kohdistettiin laajamittainen hyökkäys sosiaalisessa mediassa.

”Käsittämätön, hillitön raivo”, hän kertoo.

”Musta tuntui, että mä en pysty edustamaan tätä jengiä”, hän perustelee päätöstään ehdokkuudesta luopumisesta.

Pihan jälkeen kokoomuksen pormestariehdokkaaksi nousi Juhana Vartiainen, joka myös valittiin Helsingin uudeksi pormestariksi.

LUE LISÄÄ: