Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että Venäjä käyttää valtaamaansa Zaporižžjan ydinvoimalaa pelotellakseen länsimaita ydinkatastrofilla. Samalla se pyrkii todennäköisesti heikentämään länsimaiden halua antaa sotilaallista tukea Ukrainan vastahyökkäykselle.

AP:n mukaan kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) pääjohtaja Rafael Grossi totesi eilen keskiviikkona, että Ukrainan Zaporižžjan ydinvoimala on ”täysin hallitsemattomassa tilassa” ja että laitoksessa on rikottu ”kaikkia ydinturvallisuuden periaatteita”.

Hän varoitti, että Venäjän joukot eivät kunnioita laitoksen fyysistä koskemattomuutta ja vetosi Venäjään ja Ukrainaan, jotta ne helpottaisivat IAEA:n tarkkailijoiden vierailua laitoskompleksiin.

Venäjän Zaporižžjan miehityshallinnon johtaja Evgeniy Balitskyi vastasi viestipalvelu Telegramissa, että IAEA on tervetullut laitokselle: ”Olemme valmiita näyttämään, miten Venäjän armeija vartioi sitä nykyään ja miten Ukraina, joka saa aseita lännestä, käyttää näitä aseita, mukaan lukien lennokkeja, hyökätäkseen ydinvoimalaan ja käyttäytyy kuin apina kranaatin kanssa.”

Venäjä on tehnyt hyökkäyksiä ydinvoimalan läheisiltä alueilta, mutta niihin vastaaminen on riski ukrainalaisille joukoille. Toisaalta vastaamatta jättäminen antaa venäläisille hyökkääjille eräänlaisen turvapaikan.

