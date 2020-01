Kiinassa neljäs ihminen on kuollut uuteen, laajalle levinneeseen koronaviruksen muotoon, muun muassa BBC kertoo.

Keuhkokuumetta aiheuttava virus on levinnyt vauhdilla eri puolille Kiinaa ja yksittäisiä tartuntoja on havaittu myös muissa Aasian maissa. Lähtöisin virus on Wuhanin kaupungista, jossa sairastuneita on lähes 200.

Kiinan viranomaiset ovat nyt vahvistaneet, että virus tarttuu myös ihmisestä ihmiseen. Asia vahvistettiin Guangdongin alueella havaittujen tartuntojen perusteella.

Tuorein kuolinuhri on 89-vuotias wuhanilainen mies.

Kiinassa on havaittu kaikkiaan 218 tartunta. Iso osa potilaista on yhä sairaalahoidossa.

