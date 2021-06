Suomen koronarokotusohjelmalle asetetut ”strategiset päämäärät” saavutetaan parin viikon päästä, joten Suomessa pitää jo lähiviikkoina käydä keskustelu siitä, miten viruksen leviämiseen ja yhteiskunnan sulkemiseen tämän jälkeen suhtaudutaan. Näin toteaa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek MTV:n haastattelussa.

MTV kertoo, että 57,8 prosenttia suomalaisista on saanut vähintään yhden ja 17,7 prosenttia väestöstä myös toisen rokotuksen. Nohynekin mukaan jäljellä on ”vielä hauraita ihmisiä, jotka eivät ole saaneet toista rokoteannosta”, esimerkiksi 50–60-vuotiaita suomalaisia ja lääketieteellisiä riskiryhmiä.

”Kun he ovat saaneet kaksi annosta, mikä tapahtuu ihan parin viikon päästä, Suomen koronarokotusohjelmalle asetetut strategiset päämäärät on minusta saavutettu. Eli tautitaakka on mahdollisimman vähäinen, mahdollisimman harva kuolee tautiin eikä terveydenhuollon kapasiteetti ylity”, Nohynek sanoo.

Tämän jälkeen on Nohynekin mukaan pohdittava sitä, onko tarpeellista estää myös tartuntoja.

”Kun myös kahden rokoteannoksen jälkeen ihminen saattaa olla jonkin verran tartuttava, pitää minusta kysyä, onko se [tartuntojen estäminen] järkevä päämäärä enää. Minusta tärkeintä on se, että pystytään suojaamaan mahdollisimman hyvin ne, jotka saavat vakavia seurauksia taudista.”

Nohynekin mukaan rokotetun infektio on selvästi lieväoireisempi kuin rokottamattoman. Rokotteet suojaavat hyvin esimerkiksi paljon puhutun deltavariantin aiheuttamalta vakavalta tautimuodolta.

Nohynek sanoo MTV:lle, että hänen mielestään koronavirus on ”demonisoitu”. Nyt täytyy hänen mukaansa miettiä, miten sen kanssa opittaisiin elämään.

Maailmanlaajuisesti virusta liikkuu paljon, ja tulee liikkumaan vielä pitkään.

”Jos me avaamme rajat, sieltä on tulossa tänne myös viruksia. Kysymys kuuluu, pitääkö meidän jokaista virusta pelätä sillä tavalla, että suljetaan yhteiskunta.”

