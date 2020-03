Italia on saamassa Kiinasta asiantuntija-apua koronaviruksen taltuttamiseen.

Italian ulkoministeri Luigi Di Maio on kertonut Kiinan lähettävän erikoislääkäreitä Italiaan, jotta maa selviytyisi koronaviruksen aiheuttamasta hätätilasta.

LUE MYÖS Italia on todella varoittava esimerkki Suomelle

Italia on saamassa Kiinasta kaksi miljoonaa kasvosuojusta sekä 10 000 hengityslaitetta. Di Maio sopi asiasta kiinalaiskollegansa Wang Yin kanssa tiistaina.

Di Maio kertoi RAI-televisiolle, että Kiinassa koronapiikin kokeneet kiinalaisspesialistit tulevat Italiaan tarvikkeiden kanssa.

”Lääkärimme eivät tarvitse ketään opettamaan heitä työssään, mutta kiinalaiset lääkärit olivat ensimmäisiä, jotka joutuivat hoitamaan koronapotilaita ja he voivat tuoda kokemuksensa mukanaan”, hän sanoi uutistoimisto Ansan mukaan.

Italiassa on hätätilanne, kun lääkäreitä ja tarvikkeita ei riitä hengityspotilaiden hoitoon.

Italiassa koko maa on julistettu hätätila-alueeksi. Maassa on noin 10 000 todettua tautitapausta ja vajaa viisi sataa ihmistä on kuollut koronaan.

LUE MYÖS: