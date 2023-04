Suomi on ollut Naton jäsen nyt kolmatta viikkoa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Suomen ulkopolitiikkaa Ylen Ykkösaamussa. Lisäksi hän jakoi mietteitään Naton sisällä käytävästä keskustelusta liittyen Ukrainan mahdolliseen Nato-jäsenyyteen sekä Ahvenanmaan asemaan.

Aiemmin tällä viikolla Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi Naton ovien olevan auki myös Ukrainalle. Niinistön mukaan Ukrainan mahdollinen Nato-jäsenyys ei luultavasti ole ajankohtainen vielä sodan aikana.

”Tässä tilanteessa on äärimmäisen tärkeää, että Nato pysyy yhtenäisenä ja että löytyy yhteinen kanta. Erityisesti suuret Naton jäsen maat korostavat sitä Naton sääntöä, että sodassa olevaa maata ei jäseneksi voida sen aikana hyväksyä.”

Asiasta kuitenkin tullaan varmasti keskustelemaan Naton tulevassa Vilnan huippukokouksessa.

Tällä viikolla suomalaisessa keskustelussa on ollut esillä Ahvenanmaa demilitarisoitu asema sekä siellä sijaitseva Venäjän konsulaatti. Presidentti Niinistön mukaan Ahvenanmaalla on keskeinen asema Itämeren turvallisuudessa yhdessä Gotlannin saaren kanssa.

Nato-yhteistyölle Ahvenanmaan erityisasema ei kuitenkaan ole varsinainen este. Niinistö mukaan asia ei ole ollut suuremmin esillä Nato-pöydissä.

”Toistaiseksi on ajateltu vain, että se ei ollut este Suomen Natoon liittymiselle. Vähän vastaava tilanne – ei suoraan verrattavissa – vallitsee Huippuvuorilla jossa on Venäjän läsnäoloa Nato-alueella.”

Niinistö ei ottanut suoraa kantaa Ahvenanmaan konsulaatin asemaan, mutta totesi että diplomaattien pitää toimia diplomatian sääntöjen mukaan.

Neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa kesken

Suomi ja Yhdysvallat neuvottelevat parhaillaan Defence Cooperation Agreement (DCA) puolustusyhteistyösopimuksesta. Niinistön mukaan hyvät kahdenväliset suhteet Yhdysvaltoihin ovat keskeisiä myös Nato-Suomen turvallisuudelle.

Norjalla on jo voimassa vastaava sopimus ja Ruotsi sekä Tanska neuvottelevat parhaillaan niistä Yhdysvaltojen kanssa. Norjan DCA-sopimus mahdollistaa Yhdysvalloille esimerkiksi lentokenttien ja laivastotukikohdan rakentamisen Norjan maaperälle, mikäli tilanne sitä vaatisi.

Niinistö ei lähde avaamaan alkutekijöissään olevia neuvotteluita. Hän kuitenkin mainitsee, että Norjan sopimus on viitteellinen siitä, millaisia sopimuksia Yhdysvallat on tehnyt. Suomen lähtökohtana neuvotteluissa on Niinistön mukaan maksimoida oma turvallisuutensa.

Turvallisuuden maksimoimiseen liittyy myös Naton ydinasepelote. Presidentti Niinistö on kertonut useasti, että hän ei näe mahdollisena ydinaseiden tuomista Suomen maaperälle. Hän kuitenkin painottaa, että Suomen on liityttävä mukaan Naton ydinasesuunnitteluun.

”Täytyy muistaa että nimenomaan ydinsadevarjo on se ennaltaehkäisevä suoja. Se on merkityksellinen”

Naton ydinasesuunnittelussa ovat mukana Naton jäsenmaat, myös ne joilla ei ydinaseita ole. Poikkeuksena on ydinasemaa Ranska, joka on jättäytynyt järjestelmän ulkopuolelle.

