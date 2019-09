Saksa, Ranska, Italia ja Malta ovat maanantaina löytäneet neuvotteluissaan sovun väliaikaisesta menettelystä Välimereltä pelastettavien turvapaikanhakijoiden suhteen, kertoo neuvotteluissa läsnä oleva sisäministeri Maria Ohisalo (vihr).

Ministeri Ohisalo on Maltan kokouksessa mukana EU:n puheenjohtajamaan edustajana.

”DE, FR, IT, MT ovat tänään löytäneet yhteisymmärryksen siitä, että Välimereltä pelastettavien auttamiseksi perustetaan väliaikainen & vapaaehtoisuuteen perustuva mekanismi. Nyt mukaan haetaan mahdollisimman montaa jäsenmaata. Suomi EU-puheenjohtajana tukee työtä”, Ohisalo kirjoittaa Twitter-tilillään.

Maltan sisäministeri kutsui koolle kokouksen, jossa on etsitty väliaikaista ratkaisua Välimereltä pelastettujen turvapaikanhakijoiden jakamiseen EU-alueella. Suomessa sisäministeriö kertoi aiemmin, että mainitut neljä maata tapasivat maanantaina sopiakseen yhteisestä lähestymistavasta kesän aikana tehtyjen valmistelujen pohjalta. Suomi osallistui kokoukseen tarkkailijan roolissa EU:n neuvoston puheenjohtajana.

Tarkkaa tietoa sopimuksen sisällöstä ei toistaiseksi ole. Verkkolehti Politico kuitenkin kertoi aiemmin, että nelikon sopimus viittaisi EU:n siirtolaispolitiikan muutokseen. Lehti ennakoi haltuunsa saamansa sopimusluonnoksen pohjalta, että EU:n Välimeri-umpisolmu on aukeamassa ja uusi vapaaehtoisuuteen pohjaava järjestelmä syntymässä.

Kuten Ohisalo, Politico kuvasi neljän maan hahmottelemaa uutta järjestelmää väliaikaiseksi ja vapaaehtoiseksi. Sen toivotaan laajentuvan yleisempään käyttöön EU-maissa.

Tiedotustilaisuudessa olivat läsnä Ranskan sisäministeri Christophe Castaner, Italian sisäministeri Luciana Lamorgese, komissaari Dimitris Avramopoulos, Maltan sisäministeri Michael Farrugia, Suomen sisäministeri Maria Ohisalo ja Saksan sisäministeri Horst Seehofer. Kuva: DOMENIC AQUILINA

EU on pitkään ollut ongelmissa Välimereltä pelastettujen siirtolaisten kanssa, koska Välimeren rannikon maat katsovat kuormittuvansa liikaa ja muut jäsenmaat ovat vastahakoisia ottamaan heitä vastaan. EU:n pienin maa Malta on aloitteellinen asiassa, koska se sijaitsee Libyasta Eurooppaan suuntautuvan siirtolaisreitin varrella.

Italia irtautui sisäministeri Matteo Salvinin kaudella Maltan kanssa aiemmin harjoittamastaan sopimuksesta, jonka mukaisesti se otti Maltalle rantautuvat siirtolaiset vastaan. Käytännön loputtua Maltakin on ottanut pelastusaluksia vastaan vain, jos muut EU-maat ovat sitoutuneet vastaanottamaan niiden kuljettamat siirtolaiset. Nyt, kun Italiassa on jälleen valta vaihtunut, tilanteen ratkaiseminen on helpottunut.

Politicon mukaan nelikon sopimus voi herättää keskustelua, koska siinä viitataan toistuvasti turvapaikanhakijoihin ja siirtolaisiin, ei pakolaisiin, jotka olisivat selkeästi suojelun tarpeessa.

Maria Ohisalo on aiemmin korostanut, että Suomi etsii puheenjohtajamaana ensisijaisesti kestävää ratkaisua, jolla uudistetaan yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Välimeren-ongelman ratkaiseminen kuuluu Suomen puheenjohtajakauden prioriteetteihin.

”Samalla on osoittautunut välttämättömäksi etsiä väliaikaisia järjestelyjä akuutteihin maihinnousutilanteisiin”, sisäministeri kommentoi aiemmin.

