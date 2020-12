Ulkoministeriön virkamiesten mukaan kotiuttaminen Suomeen on ollut ainoa tapa turvata Koillis-Syyrian leireillä olevien suomalaislasten perusoikeudet.

”Suomen viranomaisilla on perustuslain mukaiset velvollisuudet turvata lasten perusoikeudet sen mukaan, kuin mahdollista. Käytännössä näitä oikeuksia ei ole mahdollista turvata siellä Koillis-Syyrian leireillä eikä turvallista aluetta ole siellä lähialueilla myöskään. Käytännössä ainoa tapa turvata näiden lasten perusoikeudet on kotiuttaa heidät Suomeen, jos se vain on mahdollista. Suomen viranomaisen on kaikessa toiminnassa otettava huomioon lasten etu”, erityisedustaja Jussi Tanner kertoi tiedotustilaisuudessa sunnuntaina.

Oikeudellisen perustan lisäksi on hänen mukaansa huomattava myös se, että valtioneuvosto teki periaatepäätöksen ja siinä ilmaistiin hallituksen tahto kotouttaa lapset Suomeen.

"Velvoite lasten kotiuttamiseen olisi voimassa ilmankin hallituksen poliittista päätöstä”, Tanner huomautti.

Ulkoministeriö kotiutti sunnuntaina kuusi suomalaista lasta ja kaksi aikuista äitiä Koillis-Syyriasta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ulkoministeriö on kotiuttanut Syyriasta myös äitejä, ei vain lapsia.

”Lasten perusoikeudet voidaan turvata vain kotiuttamalla heidät Suomeen. Äitien kotiuttaminen oli myös välttämätöntä. Tänään tapahtuneeseen kotiutukseen vaikutti niin koronavirus kuin alueellinen tilanne”, alivaltiosihteeri Pekka Puustinen perusteli tiedotustilaisuudessa.

Tannerin mukaan tehtävän aikana tuli selväksi, että lasten erottaminen äideistään on mahdotonta, vaikka valtiolla ei ole velvoitetta kotiuttaa aikuisia. Hän sanoo, että käytännön esteenä on myös Syyrian hallinnon kieltäytyminen lasten ja äitien erottamisesta.

”Viranomaisten vaihtoehdoksi jää siis kotouttaa lapset ja äidit yhdessä tai jättää koko perhe leirille.”

Tanner kertoi tiedotustilaisuudessa, että hänen tietoonsa ei ole tullut turvallisuusuhkia tänään kotiutetuista henkilöistä.

Sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen korosti tiedotustilaisuudessa, että kaikki yli 15-vuotiaat ovat vastuussa alueella tehdyistä rikoksista. Mankkisen mukaan Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii asiaa, ja henkilö voidaan ottaa kiinni, jos kaikki edellytykset sille täyttyvät.

”Riskejä liittyy siihen jos palanneet naiset verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin. Palaajiin liittyvät uhat arvioidaan yksilökohtaisesti”, hän sanoi.

Jussi Tannerin mukaan kaikkein vaarallisin vaihtoehto olisi jättää suomalaislapset kotiuttamatta.

”Mitä kauemmin lapset kasvavat Syyrian leireillä, sitä suuremmaksi kasvaa riski radikalisoitua. Leireillä asuvat suomalaiset palaavat Suomeen joka tapauksessa, meidän valittavana on, että miten he palaavat. Jokaisella suomalaisella on kiistaton oikeus palata Suomeen. Sellaista maailmaa ei ole, jossa voidaan unohtaa suomalaiset Syyrian leireille", hän kommentoi.

Virkamiesten mukaan Koillis-Syyrian leireillä on vielä noin 15 lasta ja puolenkymmentä äitiä.

”Harkintaa tulee tehdä huolellisesti, ja tutkia eri henkilöiden tilannetta. Toinen asia joka vaikuttaa on se, että emme voi vaan kotiuttaa ketä haluamme. Me toimimme niissä rajoissa, joita paikallinen viranomainen meille antaa. Niillä ehdoilla, joita he määräävät”, Tanner vastasi siihen, miten kotiutettavat henkilöt valitaan.

”Tehtävä on kesken niin kauan kuin lapsia on leirillä. Tilanteen hankaluudesta kertoo, että suunnitteluoperaatio on kestänyt jo lähes vuoden. Haluan sanoa lapsille, jotka vielä ovat leirillä: Me emme ole teitäkään unohtaneet”, hän jatkoi.