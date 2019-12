Hallituspuolue rkp:n kansanedustaja Eva Biaudet toivoo Uuden Suomen haastattelussa, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kestää julkisuuden ja opposition paineen al-Hol-kysymyksestä. Biaudet ihmettelee oppositiopuolueista erityisesti kokoomuksen toimintaa ja osallistumista muun opposition välikysymykseen.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Biaudet painottaa Uuden Suomen laajassa haastattelussa, että kaikkia yksityiskohtia viranomaisten operaatioista ei voida luovuttaa edes valiokunnalle, jolla on korostettu tiedonsaantioikeus.

Opposition pitäisi tietää tämä, Biaudet sanoo.

”On mielenkiintoista, että jopa tällainen [vakiintunut] hallituspuolue kuin kokoomus, jolla on kokemusta siitä, että on asioita, joista ei voi kertoa, on yhtäkkiä pistämässä [ministeriä] kiikkiin siitä, ettei seikkaperäisesti ole suunnilleen lehdistössä tiedotettu näistä asioista. Se on outoa, en ole sellaista kokenut ennen”, Biaudet sanoo.

”En osaisi kuvitella, että esimerkiksi jostakin tiedusteluasiasta ruvettaisiin vetämään hirveää haloota, että Supo ei ole kertonut asiasta yleisesti kaikille.”

Kokoomuslaiset ulkoasiainvaliokunnan jäsenet hyväksyivät Haaviston selvityksen joulukuun alussa, kun taas perussuomalaiset jättivät jo silloin vastalauseen.

”Kokoomuksen toimintaa ihmettelen, koska he ovat saaneet ihan hyvät selvitykset esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnassa. Mutta populismi on tarttuva tauti.”

Ulkoasiainvaliokunta äänesti tyytyväisyydestään selvitykseen, mikä Biaudet’n mukaan on poikkeuksellinen ratkaisu. Yleensä erillistä hyväksyntää ei suoriteta, vaan jos asia jätetään sikseen, tarkoittaa se hyväksyntää.

Valiokunnan puheenjohtaja on perussuomalainen, Mika Niikko, mikä Biaudet’n mukaan vaikutti asiaan.

”Ainakaan minulla ei ollut varmuutta, että valiokunnan puheenjohtaja tulkitsee valiokunnan käsittelyn [samoin kuin muut], Biaudet sanoo.

”Perinteisesti valiokunnan puheenjohtaja, vaikka olisi oppositiosta, selvittää kuitenkin valiokunnan enemmistön tahdon. Mutta nyt tilanne ei ole enää se. Siinä mielessä koettiin, että on välttämätöntä tehdä päätös, joka näkyisi julkisessa pöytäkirjassa.”

Kysyttäessä Haaviston luottamuksesta Biaudet uskoo, että ulkoministeri kykenee säilyttämään hallituspuolueiden luottamuksen. Hän toivoo, että Haavisto itse ei niin sanotusti vedä johtopäätöksiä kovan paineen alla.

Biaudet toteaa, että ministereiden erot eivät aina ole ihan ”mittasuhteessa” tehtyihin virheisiin nähden.

”Mielestäni Haavisto on toiminut tosi hyvin ja kunniakkaasti, en näe mitään syytä [eroon]. Minä enemmänkin toivon, että hän ei itse koe, että tämä on niin vaikeaa [että päätyisi eroon]”, Biaudet sanoo.

