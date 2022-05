Euroopan keskuspankki tulee heikentämään euroalueen talouden kasvuennustetta kesäkuussa, arvioi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn Maksufoorumissa keskiviikkona.

Rehnin mukaan syynä on Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen kasvattama epävarmuus.

Talouskasvua hidastavat energian hintojen nousu sekä tuotannon tarjontakapeikot ja pullonkaulat.

Euroalueen kokonaisinflaatio oli 7,4 prosenttia huhtikuussa. Tästä hintojen nousun kiihtymisestä puolet selittyy Rehnin mukaan energianhintojen nousulla.

Euroalueen pohjainflaatio oli 3,5 prosenttia, mutta inflaation suhteen riskit ovat Rehnin mukaan yläsuuntaan.

Rehn arvioi kuitenkin, että tulevina vuosina inflaatio voi hidastua kahden prosentin tuntumaan. Se on keskuspankin keskipitkän aikavälin inflaatiotavoite.

Maltillinen ohjauskoron nosto edessä

Euroopan keskuspankki taiteilee nyt rahapolitiikassaan kiihtyvän inflaation ja toisaalta hidastuvan talouskasvun ristipaineessa.

Rehn sanoi, että tilanne ei ole helppo, mutta EKP:llä on instrumentit tilanteen vakauttamiseksi.

Hän huomautti, ettei rahapolitiikalla voida juurikaan vaikuttaa energian hintoihin. Sen sijaan sillä voidaan vaikuttaa inflaatio-odotuksiin.

”Energianhintojen nousu ei automaattisesti johda pysyväisluonteiseen nopeaan inflaatioon, ellei se aiheuta hintojen ja palkkojen nousukierrettä.”

Euroopan keskuspankki on aloittanut rahapolitiikan normalisoinnin muun muassa supistamalla joukkolainojen osto-ohjelmia.

Syksyyn mennessä ohjauskorko nousee asteittain nykyisestä -0,5 prosentista nollaan. Ensimmäinen 0,25 prosenttiyksikön nosto on edessä heinäkuussa.

”Korkojen nosto nollaan ei tarkoita, että rahapolitiikka olisi muuttumassa erityisen kireäksi”, Rehn huomautti.

Pankkien yhteinen appi pelittää Ruotsissa

Maksufoorumissa keskusteltiin muun muassa sähköisen maksamisen lisääntymisestä, tietoturvasta, maksujen hinnoittelusta sekä järjestelmään liittyvän infran kehittämistarpeista.

Ruotsissa pankit ovat perustaneet Getswish -yhteisyrityksen, jonka lanseeraama swish -älypuhelinsovellus välittää viivettä tilisiirrot yksityishenkilöiden ja yritysten välillä.

Swishin kehitystyöstä vastaava Marie Nordgren kertoi, että sovelluksella on jo kahdeksan miljoonaa käyttäjää Ruotsissa.

Nordgrenin mukaan appi on helppokäyttöinen ja korona on osaltaan antanut buustia sille.

Vastaavaa pankkien välistä sovellusta ei ole Suomessa.

Myös Suomessa mobiilimaksaminen on lisääntynyt. Silti täällä ollaan jäljessä muita pohjoismaita.

Hajautettu järjestelmä tuo myös turvaa

Pääjohtaja Rehn korosti omassa puheenvuorossaan hajautetun maksujärjestelmän merkitystä erityisesti kriiseissä.

Hän muistutti vaihtoehtojen pitävän myös kustannukset kurissa.

Rehn sanoi Ukrainan sodan valitettavasti lisänneen ymmärrystä yleiseen uhkaan varautumisesta.

”Kun järjestelmää koetellaan on tärkeää, että yhteiskunta voi jatkaa toimintaansa niin hyvin kuin mahdollista.”

Hän painotti kyberturvallisuudesta huolehtimista ja kertoi keskuspankin seuraavan tiivisti rahoitusmarkkinoiden palveluiden toimimista Ukrainan vaikeassa tilanteessa.

Hän totesi, että Ukrainassa pilvipalveluiden käyttö on sallittu aiempaa laajemmin, tärkeät tietoyhteydet ja pankkipalvelut on onnistuttu pitämään toiminnassa ja häiriöistä toipuminen on ollut nopeaa.

”Näitä oppeja pitää noudattaa myös meidän varautumistyössä”, Rehn sanoi.