Keskustan varapuheenjohtajan Petri Honkosen mukaan Antti Rinteen hallitus on kipuillut alkumetreistä lähtien. Kuvassa Honkonen yhdessä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen kanssa.

Hallituskriisi. Keskustan varapuheenjohtajan Petri Honkosen mukaan Antti Rinteen hallitus on kipuillut alkumetreistä lähtien. Kuvassa Honkonen yhdessä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen kanssa.

Hallituskriisi. Keskustan varapuheenjohtajan Petri Honkosen mukaan Antti Rinteen hallitus on kipuillut alkumetreistä lähtien. Kuvassa Honkonen yhdessä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen kanssa.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen kertoo Uutissuomalaisen haastattelussa, että Antti Rinteen (sd) hallitus on kipuillut alkumetreistä lähtien ja sitä jatkunut pitkin syksyä.

Hallituksen Postiin liittyvä epäselvyys on närkästyttänyt kansalaisia ja on Honkosen mukaan näkynyt puoluegallupeissa, joissa keskustan ja sdp:n suosio on laskenut.

Honkosen mukaan hallitusyhteistyöhön on vaikuttanut alkuasetelma, jossa vanha pääministeripuolue keskusta nousi hallitukseen.

”Jostain kertoo se, ettei vahvaa luottamusta ole pystytty rakentamaan hallituksen sisällä, mikä on osittain ollut myös keskustan vika ja se kilpistyi Postin käänteisiin.”

Lue myös:

Varapuheenjohtaja Honkonen korostaa, ettei keskusta osoittanut epäluottamustaan sdp:hen vaan hallituksen johtajaan, pääministeri Rinteeseen.

”Me olimme huolissamme siitä, jos olisimme jatkaneet Rinteen johdolla, olisimmeko saaneet hyvän hallitusohjelman toteutettua, kun välikysymyskeskustelussa pärjäämisestä ei ollut varmuutta. Tämä oli se kokonaisarvio ja tulimme siihen johtopäätökseen, että emme olisi.”

Honkosen mukaan kriisi kilpistyi välikysymykseen Postista. Hallitus ei voinut mennä välikysymyskeskusteluun tilanteessa, jossa sillä ei ole täyttä varmuutta asioiden oikeasta kulusta.

”Rinne ei kyennyt sunnuntai-iltana antamaan aukotonta selvitystä, miten Posti-prosessi on mennyt. Sellaisessa tilanteessa ei voi mennä välikysymyskeskusteluun.”

Lue lisää: