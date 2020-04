Taloustieteen dosentti, Gns Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen arvioi ruokaomavaraisuuden korostuvan, kun koronaviruksen vuoksi elämme pandemian ja talouskriisin yhdistelmässä.

”Yksi asia, josta ei ole juuri vielä julkisuudessa keskusteltu on pandemian ja talousromahduksen yhdistelmä. Se luo poikkeuksellisia uhkia myös kansainväliselle logistiikalle. Pahimmillaan pandemian ja talouskriisin yhdistelmä romahduttaa joitain osia maailmankaupasta. Voidaan helposti kuvitella skenaarioita, joissa tämä kohdistuu myös ruokahuoltoon”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Malisen mukaan Suomen tulee varautua myös siihen äärimmäiseen vaihtoehtoon, että ruuan tuonti ulkomailta hetkellisesti vaikeutuu tai jopa kokonaan loppuu esimerkiksi tulevana talvena.

”Tilanteemme on hyvä siinä mielessä, että meillä on korkea omavaraisuusaste elintarviketuotannossa (eri arvioiden mukaan noin 80 %), minkä lisäksi meillä on huoltovarmuusvarastoja. Esimerkiksi Ruotsissa tilanne on paljon synkempi. Siellä omavaraisuusasteeksi on arvioitu vain 50 %”, hän kommentoi.

Malinen arvioi, että tarvittaessa Suomi pystyy auttamaan esimerkiksi Ruotsia nostamalla viljelyalaa ja viemälle tarvittaessa länsinaapuriin viljaa ja/tai muita elintarvikkeita.

”Viimeisimmän tilaston mukaan Suomen peltopinta-alasta reilusti yli 10 prosenttia on kesantoa tai luonnonhoitopeltoa. Niiden välitön käyttöönotto nostaisi omaisuusastettamme merkittävästi ja mahdollistaisi naapuriavun.”

Malinen huomauttaa, että esimerkiksi suomalaiset mansikanviljelijät ovat jo vuosia turvautuneet ulkomaalaiseen apuun sadonkorjuussaan. Tänä vuonna ulkomainen apu voi kuitenkin jäädä saamatta, mikä voi tarjota hetkellisen avun monelle suomalaiselle työttömälle.

”Maataloudessa on myös monia muita töitä, joihin voidaan tarvita väliaikaista työvoimaa, joka voi tarjota helpotusta tulevassa suurtyöttömyydessä.”

Samaan asiaan on kiinnittänyt huomiota maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk), joka sanoi aikaisemmin lauantaina, että nyt tehtävät ratkaisut vaikuttavat siihen, mitä Suomessa syödään vuoden kuluttua.

”Voi hyvinkin olla niin, että jos puutarhatilat, kasvinviljely ja hedelmäalat eivät saa työntekijöitä, meidän ruokalautasemme on ensi vuonna hyvin erinäköinen kuin nyt. Sieltä puuttuvat vihannekset tai ne ovat tuontitavaraa”, Leppä kuvaa Aamiainen Jari Korkin -kanssa videohaastattelussa.

