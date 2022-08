Lasse Lehtosen mukaan kesä on sairaaloiden päivystyksissä sujunut pelättyä paremmin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen arvioi sairaaloiden kesän sujuneen pelättyä paremmin. Samalla hän varoittaa tulevasta poikkeuksellisen suorin sanoin.

”Sairaaloiden ns. yhteispäivystysten tukkeutuminen eri puolella maata on aiheuttanut huolestumista niin potilaissa kuin poliitikoissa. Aihetta tunteville tilanne ei kuitenkaan tule yllätyksenä – itse pelkäsin loppukeväällä täksi kesäksi vieläkin pahempaa tilannetta, mutta onneksi koronan BA.5-variantin kesään sijoittuva ”syysaalto” näyttää jäävän melko matalaksi.”, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Tulevasta syksystä Lehtonen odottaa kuitenkin erittäin vaikeaa.

”Odotukset tulevan syksyn osalta eivät kuitenkaan ole ruusuiset: koulujen alkaminen lisää koronatartuntojen määrää ja hoitajajärjestöjen jäsenet jatkavat syksyllä kesäksi keskeytettyä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoaan, mikä leikkaa esimerkiksi HUSin hoitokapasiteettia. Vaikka ”endeemiseen” koronaan pitäisi THL:n mielestä jo tottua ja vain lisätä osasto- ja tehopaikkoja, on tilanteeseen sopeutuminen sairaaloissa käytännössä vaikeaa, kun rahat ja henkilöstö on käytetty loppuun.”

Suurimpana syynä päivystystoimintojen tämänhetkiseen kriisiin on Lehtosen mukaan kuitenkin Suomen väestön demografiassa tapahtunut muutos.

“On jo vuosikausia ollut täysin selvää, että työelämään astuvien ikäluokkien pieneneminen johtaa työvoiman tarjonnan vähenemiseen Suomessa. Vaikutus on erityisen suuri sairaanhoidossa ja vanhusten hoivassa, jossa samaan aikaan kun työvoiman tarjonta vähenee, palvelukysyntä kasvaa. Koronaepidemia on nopeuttanut tilanteen kärjistymistä, sillä Suomen terveydenhuollon järjestelmässä ei ole mitään ylimääräistä resurssia, josta hoitokapasiteettia voitaisiin nopeasti ottaa käyttöön.”

Lehtosen mukaan akuutteja tilanteita voitaisiin päivystyksen lisäksi hoitaa perusterveydenhuollossa myös ns. kiirevastaanotoilla, joiden aukioloaikojen pitäisi olla normaalia virka-aikaa pitempiä, jotta myös iltojen sairastumiset ja pienet tapaturmat voidaan hoitaa päivystyksen ulkopuolella.

Hän korostaa, että hoitovelka on jo nyt melkoinen, eikä sen lyhentäminen onnistu, kun työvoimaresurssi samaan aikaan vähenee. Lehtonen sanoo suoraan, että suomalaisessa terveydenhuollossa on ajauduttu ikävään noidankehään.

”Kun koronaepidemia on lisännyt työn kuormittavuutta ja sairaslomia, on se samalla edesauttanut työvoiman poistumista alalta joko eläkkeelle tai kokonaan muihin tehtäviin. Keskeisenä syynä henkilöstön loppuun palamiseen onkin suuri työkuormitus ja työsidonnaisuus, jota toisaalta on mahdotonta vähentää ilman lisähenkilöstöä. Olemme siis noidankehässä, jossa suuri työkuormitus ajaa erityisesti hoitohenkilöstöä pois sote-alalta, mikä sitten kasvattaa töihin jäävien työkuormitusta entisestään.”

Eräs keskeisesti sote-alan heikentyneeseen työvoimatilanteeseen vaikuttanut tekijä on Lehtosen mukaan terveydenhuollon rahoituksen ongelmat.

“Kuntien terveyskeskukset säästettiin monin paikoin kuoliaaksi jo 90-lamassa ja päivystys ulkoistettiin keikkalääkäreille. 2010-luvulla valtiovarainministeriö kunnostautui leikkaamalla kuntien valtionosuuksia ja haukkumalla vielä suhteellisen hyvin toiminutta terveydenhuoltoamme tehottomaksi.Tosiasiassa Suomen terveydenhuollon julkinen rahoitus on vain jäänyt pahasti jälkeen muista Pohjoismaista.”

