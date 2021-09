Mielenosoitus voi aiheuttaa merkittävää liikennehaittaa Mannerheimintiellä noin kello 18.00 alkaen, kertoo Helsingin poliisi Twitterissä.

Poliisi kertoi viime perjantaina, että ympäristöliike Elokapina on tehnyt poliisille ilmoituksen mielenosoituksesta Mannerheimintiellä 29.9.–8.10., jolloin se aiheuttaisi merkittävää ja pitkäaikaista liikennehaittaa.

Elokapina itse on kertonut aloittavansa ”syyskapinan” ja kertoo nettisivuillaan, että tapahtumaan on ilmoittautunut kaikkiaan yli tuhat mielenilmaisijaa ympäri Suomen. Elokapina katsoo, että 10 päivän mielenilmaisusta aiheutuva häiriö on oikeasuhtainen suhteessa ilmastokriisin vakavuuteen.

”Elokapinalliset ovat valmiita harjoittamaan väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta protestina hallituksen riittämättömille ilmastotoimille”, liike toteaa tiedotteessaan.

”Ilmastotoimissa viivyttely ja piittaamattomuus ei voi jatkua. Siksi Elokapina järjestää mielenilmaisun paikassa, jossa protestin ja sen syiden sivuuttaminen on lähes mahdotonta.”

Poliisin tehtävä on turvata yleinen järjestys ja turvallisuus sekä mielenosoittajien ilmaisunvapaus.

”Poliisi on neuvotellut mielenosoituksen järjestäjän kanssa, ja osoittanut mielenosoituspaikaksi Kansalaistorin, mutta mielenosoittajat eivät ole suostuneet yhteistyöhön. Jos mielenosoitus toteutuu olennaisesti lain vastaisena, vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai estää liikennettä, poliisi voi puuttua tilaisuuden kulkuun, keskeyttämällä tai päättämällä mielenosoituksen”, kertoi ylikomisario Heikki Porola tiedotteessa.

Mielenosoituksen keskeyttäminen arvioidaan poliisin mukaan aina tilannekohtaisesti. Poliisin neuvot ja tarvittaessa annetut määräykset sekä niiden toimeenpanemiseen käytettävät keinot perustuvat sen hetkiseen kokonaisarvioon.

Poliisi pyrkii aina ensisijaisesti neuvottelemaan järjestäjän kanssa tilanteen ratkaisemiseksi, jotta keskeyttäminen voidaan välttää.