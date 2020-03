Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) linjasi sunnuntaina, että Helsinki pitää edelleen koulut auki.

”Laadimme selkeän ohjeistuksen päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille. Verkko-opetuksen osuutta lisätään yläkoulussa ja toisella asteella. Ruokailuja ja välitunteja porrastetaan eikä kouluissa järjestetä yhteistilaisuuksia. Ne vanhemmat, jotka kokevat, että heidän lapsensa kuuluvat riskiryhmään, voivat olla yhteydessä kouluun ja päiväkotiin”, hän sanoi tiedotustilaisuudessaan sunnuntai-iltana.

Vapaavuori korostaa, että Helsingin päätöksissä pidetään kiinni kansallisesta linjasta ja perjantaina tehdystä päätöksestä, jolla koulut ja päiväkodit pidetään auki.

”Tällä hetkellä ei ole näyttöä siitä, että koulujen ja päiväkotien kiinnipitäminen oleellisesti hidastaisi viruksen leviämistä. Sen sijaan on näyttöä siitä, että varsinkin jos se tehtäisiin hallitsemattomasta, se haittaisi viruksen hallintaa”, Vapaavuori katsoo.

Nurmijärvi suositteli aikaisemmin sunnuntaina, että vanhemmat pitäisi lapset kotona päiväkodeista ja kouluista.

Vapaavuori viittaa siihen, että pelkästään sote-alan töissä Helsingissä on noin 15 000 ihmistä, joiden on pystyttävä käymään töissä. Hän katsoo, että koulut ja päiväkodit sulkemalla yhteiskunnalle kriittiset toiminnot voisivat vaarantua ja toimesta olla enemmän haittaa kun hyötyä. Myöskään isovanhempien hoitoapuun ei pormestarin mukaan tässä tilanteessa voida turvautua.

Helsingissä on viranomaisten mukaan tänään havaittu seitsemän uutta koronatapausta. Vapaavuori huomautti, että luvut eivät ole enää yhtä luotettavia kuin aikaisemmin, todennäköisesti tapauksia on enemmän. Näin siksi, että testauskäytäntöjä on muutettu.

”On hyvä varautua siihen, että tilanne tulee lähipäivinä pahentumaan ja voi pahentua oleellisestikin.”

Vapaavuoren mukaan Helsinki ryhtyy varautumaan työntekijöiden lomien siirtämiseen. Lisäksi kaupungin asukastalot suljetaan ja vierailuja rajoitetaan riskiryhmiin kuuluvien vammaisten ja vanhusten hoivakodeissa.

"Paljon on puhuttu lapsista ja koululaisistamme. Itse koen, että meidän pitäisi puhua nyt ikäihmisistä lisää”, hän sanoi.

Opetusministeri Li Andersson (vas) sanoi lauantaina, että hallitus päivittää maanantaina linjaukset päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sekä korkeakoulujen osalta.