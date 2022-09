Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvisen (kesk) esiintyminen turkishuutokauppayhtiö Saga Fursin tilaisuudessa on herättänyt paheksuntaa. Moni kritisoi Kurvista siitä, että tämä edistää epäeettiseksi katsotun turkisalan menekkiä. Kurvista on moitittu myös siitä, että hän on yhtiön pienomistaja ja ministerinä päättämässä tukirahoista.

Kurvinen kertoo vierailleensa Saga Fursin kansainvälisessä turkishuutokaupassa Vantaalla kutsuvieraana. Huutokauppa kiinnostaa ministeriä myös kansantalouden näkökulmasta.

”Onhan yhteiskunnallemme kyse jopa satojen miljoonien eurojen vientituloista. Ennen koronaa vuosittainen vienti oli keskiarvoltaan noin 500 miljoonaa euroa.”

Kysyimme Kurviselta kommenttia heille, jotka sosiaalisessa mediassa vaativat turkistarhauksen kieltoa ja pitävät alan lobbaamista epäsopivana. Kurvinen on ollut Saga Fursin omistaja 124 osakkeen osalta. Kysyimme myös, omistaako hän vielä osakkeita ja onko käynyt niillä kauppaa viime aikoina, sekä onko sijoitus ollut hyvä.

Saga Furs ohjeistaa tappiota koko vuodelle.

”Kriitikot käytännössä vaativat, että turkistarhaus pitäisi siirtää Suomesta maihin joissa tarhaus hoidetaan vähemmän vastuullisesti. Itse en kannata tätä linjaa”, Kurvinen kommentoi.

”Olen osakesäästäjä ja olen kertonut omistavani lukuisia suomalaisia yrityksiä, myös 124 kappaletta Saga Fursin osakkeita. En ole käynyt enkä käy ministerinä kauppaa pörssilistatuilla osakkeilla. Tätä periaatetta olen valtioneuvoston jäsenenä noudattanut.”

Kurvinen kertoo puolustavansa kotimaista alkutuotantoa ja ihmisiä, jotka saavat elantonsa ruoasta, metsätaloudesta, retkeilystä ja myös turkisalasta.

”Maamme elinkeinoja pitää kehittää yhteistyön kautta, ei siirtämällä toimintaa ulkomaille ja viemällä suomalaisilta leipää suusta.”