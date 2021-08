Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen turvaaminen on kuntien lisäksi valtion vastuulla, sanoo Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer.

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen turvaaminen on kuntien lisäksi valtion vastuulla, muistuttaa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

”Vaikka työmarkkinaosapuolten tehtävä on neuvotella ja sopia palkoista ja muista työsuhteen ehdoista, on maan hallituksen kannettava oma vastuunsa yhteiskunnallisesti kriittisten toimintojen turvaamisessa. Valtion on kohdennettava rahaa hoitajapulan taltuttamiseen”, Paavola vaatii tiedotteessa.

”Valtio ja kunta ohjaavat, miten paljon työehtosopimusneuvotteluissa on neuvotteluvaraa tai otetaanko käyttöön kilpailukykysopimuksen kaltainen niin sanottu yhteiskuntasopimus. Siten myös hallitus istuu välillisesti neuvottelupöydissä”, Paavola sanoo.

Paavolan mukaan hoitajapula alkaa olla siinä pisteessä, että pian sen ratkaiseminen on mahdotonta.

”Tässä on nyt puolitoista vuotta mennyt koronapandemiassa ja kaikki ovat varmasti tietoisia, miten kovasti se on kuormittanut etenkin hoitohenkilökuntaa kaikkialla sote-sektorilla. Yhtälö, jossa henkilökunta joustaa ja joustaa, ei toimi äärimmäisyyksiin asti ja lakipiste on nyt saavutettu.”

Paavolan mukaan hoitajapulan ratkaisuun on ”simppelit konstit”: työnkuva, työmäärä ja palkka.