Espanja on EU:n puheenjohtajamaa, mutta ministerikokoukset jäävät oman, tulehtuneen sisäpolitiikan varjoon.

Syyskuun viimeisellä viikolla yritetään hallituksen muodostusta. Oikeiston kansanpuolueen johtaja Alberto Núñez Feijóo pyytää parlamentilta, että se valitsisi hänet uudeksi pääministeriksi.

Kansanpuolue voitti kirkkaasti heinäkuussa pidetyt ennenaikaiset vaalit. Silti Feijóota tuskin valitaan, koska koko valtakunnallinen oikeisto jäi muutaman paikan päähän enemmistöstä.

Separatistien äänet ratkaisevat

Todennäköisesti Espanjaan tulee taas sosialistien ja äärivasemmiston vähemmistöhallitus.

Valtakunnallinen vasemmisto sai 20 paikkaa vähemmän kuin oikeisto, mutta vasemmisto on liitossa Katalonian ja Baskimaan separatististen aluepuolueiden kanssa.

Separatistien tuella vt. pääministeri, sosialistipuolueen johtaja Pedro Sánchez on pitänyt oikeistoa paitsiossa jo viisi vuotta, ja aikoo jatkaa samaa linjaa.

Tosin oikeisto on vahvistunut monin tavoin. Toukokuun paikallisvaaleissa kansanpuolue ja äärilaidan Vox nousivat valtaan useimmilla itsehallintoalueilla ja kunnissa. Oikeistolla on nyt myös enemmistö parlamentin ylähuoneessa, senaatissa.

Jos Feijóo torjutaan, valittavaksi tarjoutuu Sánchez. Separatistien äänet ratkaisevat, ja Sánchez on suostuvainen heidän ehtoihinsa.

Puigdemont vaatii täysarmahdusta

Korkeimman oikeuden pidätysmääräystä Brysselissä kauan pakoillut Carles Puigdemont vaatii täysarmahdusta kaikille Katalonian laittomista irtoamishankkeista syytetyille – kuten itselleen.

Muita ehtoja on, että katalaanin, baskin ja Galician kielen eli gallegon pitää olla virallisia kieliä Espanjan parlamentissa. Sánchezin on myös ajettava ne virallisiksi EU-kieliksi. Tähän vt. hallitus on jo ryhtynyt.

”Espanjan oikeisto on pöyristynyt vt. pääministeri Sánchezin aikeista.”

Lisäksi hallituksen olisi sallittava kansanäänestykset itsemääräämisoikeudesta Kataloniassa ja Baskimaassa.

Moni oikeusoppinut varoittaa, että armahdus ja kansanäänestys ovat vastoin perustuslakia.

Oikeisto on pöyristynyt Sánchezin aikeista. Kansanpuolue kutsuu katuprotesteihin perustuslain puolesta.

Mutta myös sosialistien vanhat johtohahmot arvostelevat Sánchezia demokratian vaarantamisesta. Ex-pääministeri Felipe González sanoo, että hänen on jo vaikea äänestää omaa puoluettaan. Äänekkäimpiä kriitikoita on erotettu sosialistipuolueesta.

Erottamiset toimivat varoituksena. Feijóo nimittäin voi tulla valituksi, jos hän toisella kierroksella parlamentissa saa enemmän ääniä puolesta kuin vastaan. Riittäisi, jos vain kourallinen sosialistiedustajia kapinoisi ja jättäisi äänestämättä.

Kirjoittaja on kirjeenvaihtaja Madridissa.

