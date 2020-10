Pokeriammattilainen ja sijoittaja Aki Pyysing lyö ensimmäistä suurta vetoaan. Kohteena on Yhdysvaltojen presidentin vaalit. Pyysing on lyönyt jo 160 000 eurolla vetoa sen puolesta, että Donald Trump häviää.

Pyysing on kokenut peluri. Hän yritti lyödä vetoa jo 2016, kun Trump valittiin presidentiksi.

”Yritin äänestää viime tingassa, kun Trumpin puolesta olisi vielä voinut lyödä vetoa 1,1 kertoimella. Se on hyvä yön yli tuotto, mutta olin korttipöydässä ja liian humalassa.”

Kolumnissasi sanot, että menossa oli kolmen promillen känni. Oliko näin?

”Ne ehkä ei. Omin jaloin kävelin, muistan tapahtumat ja hampaat pestynä pääsin sänkyyn, mutta nettiyhteyksiä en saanut auki.”

Nyt vedot on lyöty hyvissä ajoin.

”Rahoista 95 000 on sen puolesta, että Joe Biden voittaa äänimäärässä. Loput on vaalien voiton puolesta. Kun tänään menen kotiin laitan 20 000 lisää. Ja sen jälkeen laitan ehkä lisää. Laittaisin paljon enemmän, jos olisin 33 enkä 53.”

Yhdysvalloissa on epäsuorat vaalit. Valitsijamiehet jakautuvat osavaltioittain niin, että vähemmän ääniä saanut voi voittaa vaalit.

Tällä hetkellä kerroin Bidenin voiton puolesta on 1,53 ja 1,17 sen puolesta, että Biden saa enemmän ääniä. Pyysingin usko Bidenin voittoon on vahva. Hänen mielestään Bidenin voiton todennäköisyys on 90 prosenttia.

”Hän johtaa selvästi Pennsylvaniassa, joka on tärkein vaa’ankieliosavaltio. Lisäksi Biden johtaa Arizonassa, Etelä-Carolinassa ja Floridassa, jotka nekin ovat tärkeitä. Toki tilanne voi muuttua.”

Pyysing näkee muitakin merkkejä: Trump, jonka vaalikassa on kutistunut roimasti, mainostaa paljon Teksasissa. Teksas on republikaanien vahvaa aluetta.

”Siellä Trumpin voiton pitäisi olla varma. Lisäksi Biden on kerännyt viimeisen kuukauden aikana paljon enemmän rahaa vaalikassaan. 2016 Trumpissa oli uutuuden viehätystä. Enää sitä ei ole. Hän on hyvä ottamaan haltuunsa oman kannattajakuntansa, eli ne, jotka äänestävät republikaaneja ehdokkaasta riippumatta. Demokraatteja on kuitenkin enemmän. He tosin äänestävät laiskasti.”

Pyysingin ei pidä Bidenia ihanteellisena ehdokkaana.

”Hänet olisi pitänyt valita 20 vuotta sitten. Jos oltaisiin raviradalla sanoisin, että ton hevosen juoksu ei ole erityisen kaunista. Mutta hän on parempi vaihtoehto kuin Trump.”

Pyysing ei usko Trumpin leirin väitettä siitä, että Biden on dementoitunut.

”Miekin vähän änkytän ja tiedän, että kun änkyttäjä yrittää olla änkyttämättä niin tulee sammakoita.”

