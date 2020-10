Muun muassa Yhdysvaltain äänestyskoneet 2000-luvun alussa hakkeroinut Harri Hursti arvelee, että Vastaamon tietomurron takana on niin sanottu script kiddie -hakkeri, joka on onnistunut ainoastaan muiden tekemien ohjelmien avulla.

”Selvästi vaikuttaa siltä, että kyseinen kaveri ei ole millään tavalla muuta kuin amatööri.”

Tällä hetkellä monet hakkerit metsästävät Vastaamon tietomurron tekijää, mutta Hursti sanoo epäilevänsä, että tekijää saataisiin koskaan kiinni. Hän muistuttaa, että esimerkiksi EU-alueella kaikista tietomurtojen tekijöistä saadaan kiinni 0,15 prosenttia.

”Työkaluilla, joita saa ilmaiseksi ja joiden käyttäminen on hyvin helppoa, on äärimmäisen helppo peittää jälkiä. Kyse on siitä, onko kurinalainen.”

”Puhtaasti teknisesti katsoen nämä ovat varsin vaikeita asioita selvittää, vaikka olisi isotkin resurssit. Kiinnijäämisprosentti on valitettavasti älyttömän pieni.”

Useimmiten tietomurtojen tekijät jäävät Hurstin mukaan kiinni omien mokailujensa vuoksi.

”Jos katsotaan suurimpia kiinnijäämisiä, tekijä on itse aina hölmöillyt jotain. Tässäkin on mahdollista, että tekijä menee vaikkapa kännipäissään hölisemään jollekin, joka raportoi sen eteenpäin.”

Hän haluaa kuitenkin nostaa esille, että Vastaamon tapauksessa näyttäisi olevan ”kaksi syytettävää” sen suhteen, miksi tietomurrot tapahtuivat.

”Toinen on kyseinen tietojen varastaja ja kiristäjä, mutta toinen on yritys, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa siitä, minkä laki määrää tietojen salassapidon osalta. He ovat laiminlyöneet omien maksavien asiakkaidensa luottamuksen jättämällä tiedot hunningolle.”

”Kaikki tieto, mitä tällä hetkellä on, kertoo että tiedot ovat olleet täysin hunningolla. Tämä oli vain ajan kysymys.”