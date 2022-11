The New York Timesin tietojen mukaan ukrainalaiset viranomaiset valmistautuvat tarvittaessa evakuoimaan kaikki pääkaupunki Kiovan asukkaat. Evakuointi aloitettaisiin lehden mukaan silloin, jos Kiova menettäisi sähköt täysin.

Venäjä on toistuvasti iskenyt Kiovan sähköverkkoon. The New York Timesin mukaan jopa 40 prosenttia Ukrainan pääkaupungin energiainfrastruktuurista on joko vaurioitunut tai tuhoutunut.

Kiovassa on noin kolme miljoonaa asukasta.

Ukrainan sisäministeriön neuvonantaja Anton Gerashenko kertoo Twitterissä, että myös Kiovan jääminen ilman vettä ja lämmitystä on mahdollista.