Juha Sipilän (kesk) hallituksen puolustusministerinä toiminut Jussi Niinistö katsoo, että Ukrainan iskut länsiaseilla on sallittavat sellaisiin strategisiin kohteisiin Venäjällä, joista edistetään sota- ja terroritoimia Ukrainassa, jos vastahyökkäyksen halutaan onnistuvan.

”Ukrainan vastahyökkäyksen tulokset ovat toistaiseksi olleet pieniä. Kun toivomme sodan loppumista, tarvitaan nykyisten Ukrainan tukitoimien ohella muitakin toimia”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Strategisiin kohteisiin tehtävien iskujen lisäksi Niinistö linjaa, että Venäjää hyökkäysmateriaalilla tukevat valtiot on laitettava ruotuun ja lisäksi on synnytettävä länsimaihin virallinen, hyvin koulutettu ja varustettu Ukrainaa tukeva vapaaehtoisliike.

”Kaiken aikaa on muistettava, että jos on voimakas ja pysyy lujana, sitä Venäjä kunnioittaa. Diplomatialla ei sota lopu. Siksi Venäjän on hävittävä tämä sota”, hän sanoo.

Niinistön mukaan juuri nyt on aihetta inhorealistiseen ajatteluun, sillä varautuminen on viisautta.

”Sota jatkuu, koska Venäjä on Venäjä; se on imperialistinen roistovaltio, jonka aggressio jatkuu, kunnes se kohtaa riittävän vastavoiman.”