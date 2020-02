Yrittäjätaustainen keskustan kansanedustaja Hanna Huttunen haluaa edistää työperäistä maahanmuuttoa. Outokummun kunnanvaltuuston puheenjohtaja on ensimmäisen kauden kansanedustaja.

”Pohjois-Karjalassa on tosi kova kohtaanto-ongelma: meillä on koko ajan avoimia työpaikkoja, mutta samalla meillä on tosi korkea työttömyys. Metalli-, leipomo- ja hoitoala, maataloussektori – monella eri alalla on sama ongelma. Työperäinen maahanmuutto pitäisi saada rullaamaan kunnolla. Sanotaan sitä, että ensin pitäisi saada suomalaisille töitä, mutta kun ne suomalaiset eivät tule niihin työpaikkoihin. Esimerkiksi ne marjatilat, mitä meillä päin on, niin ei sinne saa suomalaisia työnhakijoita. Siinä työperäinen maahanmuutto on yksi ratkaisu”, Huttunen sanoo.

Huttunen toivoo myös, ettei Suomen lainsäädäntö hidastaisi huippuosaajien saamista Suomeen.

”Jos haluamme osaajia, olisi unelma, että saataisiin koko se työtä tekevä perhe tänne. Jos muu perhe on muualla ja ammatti-ihminen tulee tänne töihin, niin hän menee takaisin perheensä luo.”

Turvapaikkapolitiikassa Huttunen on kuitenkin tiukemmalla linjalla. Hän kannattaa kiintiöpakolaisjärjestelmää, muttei avaisi rajoja kaikille.

”Hädänalaista ihmistä pitää auttaa. Ajattelen näin, että oma osa on tehtävä, mutta siinäkin pitää ajatella niin, että ei voi tulla ylilyöntejä. Meidän sosiaaliturvaa ja suomalaisten tekemää järjestelmää ei voida tulla käyttämään hyväksi”, hän sanoo.

Huttunen perää sujuvuutta ja vauhtia turvapaikkaprosesseihin.

”Olen vähän huolissani siitä, että kielteisen päätöksen saanut voi valittaa päätöksestä ja hakea uudestaan, ja jos tulee joku asia mieleen, jota et muistanutkaan kertoa ensimmäisessä haussa, niin haetaan taas uudelleen. Tässä on vähän tällainen ikiliikkuja rakennettuna. Jokainen uusintahaku työllistää. Perustehan on ollut se, että jos ihminen oikeasti on unohtanut jonkun tärkeän asian, että se pitää uudelleen käsitellä. Mutta se on vähän sellainen ikuinen oravanpyörä, että voi muistaa asioita uudestaan ja uudestaan. Tulee semmoinen olo, ettei se ole reilua. Ja se ihminen voi kuitenkin koko ajan oleskella Suomessa”, hän sanoo.

Työmarkkinakierros on käynyt syksyllä ja talvella kuumana. Pitkän linjan yrittäjä vierastaa työnantajan ja työntekijöiden vastakkainasettelua.

”Jos ei ole osaavaa, motivoitunutta henkilökuntaa, niin ei se yrityskään pärjää”, Huttunen sanoo.

