Vaalivoittaja. Unkarin pääministeri Viktor Orbán, joka on kaventunut sananvapautta sekä ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumista maassaan, voitti jälleen maan sunnuntaiset parlamenttivaalit ja varmisti Fidesz-puolueensa yksinvaltaisen aseman jatkumisen.

Sotatieteiden tohtori, kyberturvallisuusasiantuntija ja kokoomuslainen poliitikko Jarno Limnéll nostaa Puheenvuoro-blogissaan esiin Unkarin roolia Suomen Nato-prosessissa.

”Unkari saattaa olla Suomen Nato-jäsenyyden ratkaisija”, Limnéll katsoo.

Suomen eduskunnassa on alkanut selontekoprosessi, jonka yhteydessä tarkastellaan Suomen mahdollista jäsenyyttä puolustusliitto Natossa. Julkisessa keskustelussa moni, nyt myös Limnéll tulkitsee, että Suomen Nato-jäsenyys näyttää olevan vain ajan kysymys.

Suomen valtiojohto on viime ajat tavannut aktiivisesti Nato-maiden johtajia, ja keskusteluissa Suomi on pyrkinyt selvittämään myös näiden maiden suhtautumista Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyshakemukseen. Limnéll arvioi blogissaan, että Nato-maista Turkki ja Unkari voisivat omista syistään pyrkiä estämään Suomen Nato-jäsenyyden.

Maanantaina tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoi Twitterissä keskustelustaan Turkin presidentin kanssa todeten, että ”Turkki tukee Suomen tavoitteita”. Hän ei yksilöinyt, mistä tavoitteista on kyse, mutta tämä on tulkittu viittaukseksi Suomen Nato-tunnusteluihin.

”Julkisen tiedon valossa on siis syytä keskittyä nyt siihen, että myös Unkari puoltaa Suomen Nato-jäsenhakemusta”, Limnell kirjoittaa.

Limnellin mukaan Unkarissa ”tapahtuu nyt niin paljon, että on hyvä ymmärtää taustat: miksi Unkari saattaa olla Suomen Nato-jäsenyyden ratkaisija”. Maan pitkäaikainen johtaja Viktor Orbán voitti juuri parlamenttivaalit varmistaen jälleen puolueelleen käytännössä yksinvaltaisen aseman antavan kahden kolmasosan enemmistön.

Limnéll muistuttaa blogissaan, että Unkarin yhteistyö muiden Euroopan maiden kanssa takkuaa pahasti.

”EU:n ja Unkarin viime vuosien riitelystä on kertynyt valtava painolasti. Unkari saattaa vaatia Suomen jäsenhakemusta puoltaakseen erilaisia myönnytyksiä ulkopolitiikkaansa tai EU-suhteisiinsa. Onneksi Unkarin kanssa on mahdollista sopia. Ja Suomen on hyvä muistaa, että sopimuksia neuvotellessa meidän ei tarvitse olla yksin”, hän kirjoittaa.

Turkki ilmoitti presidentti Recep Tayyip Erdoğanin ja Niinistön puhelun jälkeen, että Erdoğan toi keskustelussa ilmi Turkin vaatimuksen purkaa rajoitteita ase- ja puolustustarvikkeiden vienniltä Turkkiin.

Myös Unkari voisi hyväksyntänsä vastapainona vaatia Suomelta jotain. Ratkaisun saavuttamiseen Unkarin kanssa on kaksi hyvin todennäköistä tietä, joista mahdollisesti molemmat pitää kulkea, Limnéll jatkaa.

”Ensinnäkin on mahdollista, että Unkari haluaa Suomelta, EU:lta tai Natolta jotakin. Oman tukensa vastapainoksi Turkki vaatii Suomelta sotatarvikkeiden vientirajoitusten poistamista. On oletettavaa, että vastaavia keskusteluja käydään nyt Unkarinkin kanssa. Näille neuvotteluille on syytä antaa täysi tuki ja jättää poliittisten irtopisteiden kalastelu toiseen hetkeen”, hän kirjoittaa.

”Toisena tekijänä Suomen ja Ruotsin kannattaisi hakea Nato-jäsenyyttä samanaikaisesti. Kynnys kaataa kahden maan jäsenhakemukset on suurempi. Johtavat Nato-maat ja Naton pääsihteeri ovat toistaneet useaan otteeseen Naton avoimien ovien politiikkaa ja toivottaneet Suomen ja Ruotsin tervetulleeksi Natoon.”

Limnéll huomauttaa, että Suomi ja Ruotsi ovat Unkarin suhteen eri asemassa. Unkari ja Suomi ovat kiistelleet maan oikeusvaltiotilanteesta.

”Orbánilla on vuosikausien kaunat Suomen suuntaan, mutta Ruotsin kanssa välit eivät ole yhtä kireät. Jos Unkari estäisi sekä Suomen että Ruotsin liittymisen puolustusliittoon, se saattaisi joutua ulkopoliittisesti hankalaan kierteeseen ja ajautua samanlaiseksi maailmanpolitiikan hylkiöksi kuin Venäjä. Unkarin ulkopoliittinen liikkumatila voisi käytännössä kaventua olemattomiin.”

Limnéll arvioi, että jos Suomen valtiojohto kannattaa jäsenhakemuksen jättämistä, ”on sen hinta varmasti jäsenyyden arvoinen”.

”Kun nyt näyttää siltä, että Suomi hakee Nato-jäsenyyttä aivan lähiaikoina, on jokaisen meidän annettava tukemme valtionjohdon ulkopoliittisille pyrkimyksille, olivat neuvottelut sitten salaisia tai julkisia – tai minkä maan kanssa tahansa. Nyt jos koskaan täytyy olla yhtenäisiä ja luottaa demokraattisesti valittuihin päättäjiin.”

Helsingin Sanomien mukaan ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kielsi Turkin ilmoituksen jälkeen, että Suomi kävisi vaihtokauppaa Nato-jäsenyydestä.

Arvioita, ettei Unkari asetu vastaan

Julkisuudessa on esitetty myös näkemyksiä, joiden mukaan Unkari tuskin asettuisi vastustamaan Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä. Tähän viittaa jo se, että Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ilmoitti sunnuntaina CNN:llä, että hän odottaa kaikkien 30 jäsenmaan toivottavan Suomen tervetulleeksi, jos Suomi päättää jäsenyyttä hakea.

Myös presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) ovat kertoneet julkisuuteen, ettei heidän tietoonsa ole tullut Nato-maiden piiristä Suomen jäsenyyden vastustusta.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu sanoi Ilta-Sanomille, että hän ei usko Unkarin asettuvan poikkiteloin Suomen Nato-jäsenyyttä vastaan.

”Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg viimeksi eilen painotti sitä, että kaikki jäsenmaat tukevat mahdollista jäsenyyttä. Stoltenberg puhuu jäsenmaiden mandaatilla, ja oletan, että asia on ollut esillä Naton Pohjois-Atlantin neuvostossa. Jos näyttäisi, että joku maa olisi vastaan, Stoltenbergin olisi vaikea noin puhua”, Pesu sanoi lehden mukaan.

Asiaan otti Twitterissä kantaa myös sotahistorian ja Itä-Euroopan tutkija, dosentti Jussi Jalonen.

”En tiedä, ryhtyisikö Orbán pullikoimaan Suomen NATO-jäsenyyden osalta; veikkaan, että tuskin, koska Montenegron ja Pohjois-Makedonian kohdalla Unkari ei näin tehnyt, vaikka niidenkin jäsenyyttä Venäjä vastusti. Puolassa taas (ja muutenkin) Suomi on supersuosittu kandidaatti”, Jalonen kirjoittaa ketjussaan.

