Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoo, että Suomessa on valmiudet aloittaa suuren mittaluokan suojamateriaalien valmistus terveydenhuollon tarpeisiin.

”Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt toimet, joilla tuotannon käynnistäminen voidaan mahdollistaa”, Lintilä toteaa tiedotteessa.

”Haasteena laajan kotimaisen tuotannon aloittamisessa on ollut, että Suomessa ei ole ollut vaadittavia koneita ja raaka-aineita. Nyt olemme tilanteessa, jossa ainakin kaksi kotimaista yritystä on valmistelemassa suojaintuotannon käynnistämistä.”

Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt yhdessä suomalaisen elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja muiden viranomaisten kanssa kotimaisten suojamateriaalien valmistuksen edellytykset. Selvityksessä on löydetty kymmeniä kotimaisia valmistajia, joilla on kiinnostusta ja edellytyksiä valmistaa joko hengityssuojaimia tai suojavaatteita.

Ensimmäinen tavoite on käynnistää kotimaisten suu-nenäsuojainten sekä hengityssuojainten valmistus.

Suomessa ei tällä hetkellä ole omaa hengityssuojavalmistusta, mutta useat suomalaisyritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksen suojaintuotannon käynnistämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena käynnistää isojen volyymien tuotanto nopealla aikataululla.

Näin suojat on tavallisesti hankittu

Normaalitilanteessa terveydenhuollon toimijat hankkivat tarvitsemansa suojaimet ja muut materiaalit vakiintuneita hankintakanavia pitkin. Sosiaali- ja terveysministeriö on näiden kysymysten osalta vastuutaho.

Huoltovarmuuskeskus tukee tätä toimintaa hankkimalla aktiivisesti suojaimia ulkomaisilta toimittajilta. Suojaimia valmistaa maailmalla yli oman tarpeensa erityisesti Kiina. Uuden Suomen saamien tietojen mukaan Kiinasta Suomeen on lähtenyt suuri toimitus suojavarusteita.

Nyt poikkeustilanteessa kotimaisen hankinnan käynnistäminen lisää ministeriön mukaan osaltaan merkittävästi tarvittavien materiaalien saatavuutta.

Terveydenhuollon tarpeisiin tarkoitetun kotimaisen tuotannon käynnistäminen vapauttaa suojainkapasiteettia muille kriittisille alueille, kuten teollisuuden käyttöön.

Suojavaatteiden valmistuksen osalta lähtötilanne on hengityssuojaimia parempi, sillä Suomessa toimii yrityksiä, jotka valmistavat muun muassa suojapukuja, -myssyjä ja -käsineitä. Monet yritykset ovat myös jo käynnistäneet visiirien valmistuksen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on kartoittanut viimeisen viikon aikana systemaattisesti suojamateriaalien valmistukseen pystyvät yritykset yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on viikonlopun aikana arvioinut yritysten teknisen valmiuden. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt keskustelut VTT:n arvioissa esiin nousseiden yritysten kanssa ja selvittänyt, miten esimerkiksi Business Finlandin rahoituksella on mahdollisuus vauhdittaa kotimaisen tuotannon liikkeelle lähtöä.

Suojaimien ja niissä käytettävien materiaalien sekä valmistuksessa tarvittaviin laitteisiin kohdistuu maailmalla tällä hetkellä poikkeuksellisen kova kysyntä, joka saattaa myös vaikeuttaa kotimaisen valmistuksen liikkeelle lähtöä. Jos kuitenkin suunnitelmat etenevät odotusten mukaisesti, kotimainen hengityssuojainten ison mittakaavan valmistus käynnistyy toukokuussa.

Kuntaliitto toivoo kankaisia suojaimia

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee kertoi maanantaina Ylen tv-uutisissa, että nyt viritellään kuntien ja elinkeinoelämän kanssa yhteistyötä kankaisten hengityssuojien tuottamisesta. Ne auttavat Sillanaukeen mukaan edes vähän, vaikka niiden tarjoama suoja ei ole sama kuin niin sanottujen kirurgisten suojainten. Sillanaukeen mukaan kankaiset suojaimet auttavat ensisijaisesti vanhustenhuollossa olevia asiakkaita.

Kuntaliitto kehottikin eilen kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä selvittämään sosiaali- ja terveystoimen ja kuntien elinkeinotoimen yhteistyönä alueellaan ne yritykset, jotka voisivat pikaisesti käynnistää kankaisten suusuojainten valmistuksen.

STM linjasi viime viikolla, että kotihoidossa on käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta asiakkaan suojaamiseksi mahdolliselta henkilökunnan kantamalta taudilta. Linjauksen mukaan terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai pestävää kankaista suojainta, esimerkiksi huivia.

Kankaista suojainta käytetään ohjeen mukaan vain kerran, ja se pestään tai hävitetään käytön jälkeen. Kuntaliitto huomauttaa, että kankaisten suojaimien käytöstä ja desinfioinnista on annettava henkilökunnalle ohjeet. Pestävä kankainen suojus soveltuu käytettäväksi myös omaishoidossa ja riskiryhmiin kuuluvien vammaisten henkilöiden henkilökohtaisessa avussa.

”Paikallisista yrityksistä tehtävillä kankaisten suusuojainten suorahankinnoilla on mahdollisuus tukea paikallista elinvoimaa poikkeusoloissa. Paikallinen tuotanto lyhentää toimitusketjuja ja parantaa suusuojainten saatavuutta ja turvaa korkeamman suojaustason suojainten riittävyyttä epidemian laajentuessa”, Kuntaliitto totesi tiedotteessaan.

Opposition kansanedustajat ehtivät pillastua

Opposition kansanedustajat ovat ehtineet sättiä hallitusta suojavarusteiden puutteesta. Perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen ei hyväksy kankaisten suojaimien käyttöä hoitotyössä ja vaatii yhdessä puoluetoveri Jari Ronkaisen kanssa kotimaisen hengityssuojaintuotannon käynnistämistä. Rantanen viittaa vuonna Vaasassa tuotantonsa lopettaneeseen hengityssuojaimia ja muita työturvallisuusvälineitä valmistaneeseen Scott Health & Safetyyn, joka työllisti 100 henkeä.

Myös esimerkiksi perussuomalaisten Tom Packalén, kokoomuksen Sari Sarkomaa ja Liike Nytin Harry ”Hjallis” Harkimo arvostelevat hallitusta Puheenvuoron blogeissaan.

Sarkomaa toivoo blogissaan, että hallitus avoimesti kertoisi, millaisia toimia asian eteen on tehty ja mikä on suojavarusteiden riittävyyden todellinen tilanne. Samaa vaatii Harkimo blogissaan.

Packalén puolestaan syyttää pääministeri Sanna Marinia ja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosta blogissaan siitä, että nämä eivät ole suojuksia Suomeen hankkineet.

Lintilä kommentoi kehysriihen alla MTV Uutisille tarkemmin, että tavoitteena olisi valmistaa Suomessa 200 000 suojainta vuorokaudessa.