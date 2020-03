Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo saavansa koko ajan enemmän viestejä siitä, miten suomalaisten yrittäjien tilanne vaikeutuu koronaviruksen vuoksi.

”On matkailuyrityksiä, joiden asiakasvirrat ovat ehtyneet, kun matkailua on rajoitettu. On yrityksiä, joiden tuotteiden ja palveluiden kysyntä on hiipunut, kun markkina on hiljentynyt. On yrityksiä, jotka eivät pysty palvelemaan asiakkaitaan, kun eivät pääse fyysisesti heidän luokseen. Esimerkiksi Kainuun lentoliikenne on loppunut, kun Finnair on keskeyttänyt lennot Kajaaniin”, Pentikäinen luettelee tiedotteessa.

Hän vetoaa päättäjiin, jotta rahoitusjärjestelmä pystytään pitämään toimintakykyisenä.

”Moni yritys on kohdannut tai kohtaa tilanteen, jossa rahat loppuvat. Joillakin on taseissa puskuria, mutta kaikilla ei ole. Voi tulla kassakriisi eikä velvoitteista selvitä. On selvää, että tulemme näkemään lomautuksia, irtisanomisia ja valitettavasti myös konkursseja. Päättäjien tehtävä on huolehtia, että rahoitusjärjestelmä pysyy toimintakykyisenä ja mahdollisimman moni yritys autetaan kriisin yli. On nähtävillä, että virus leikkaa yritysten kasvua, mikä vähentää mahdollisuuksia investoida ja jatkossa rahoittaa myös julkisia palveluita.”

Pentikäisen mukaan vastuu on myös pankeilla, joiden pitää välttää ylireagointia. Lisäisi Euroopan päättäjien pitäisi hänen mukaansa harkita pankkijärjestelmän sääntelyn väliaikaista helpottamista viruksen vaikutusten minimoimiseksi.

”On yhteiskunnan etu, ettei yrityksiä päästetä turhaan konkurssiin syistä, jotka eivät liity yritysten taloustilanteeseen vaan koronaviruksen aiheuttamaan shokkiin.”

Pentikäinen huomauttaa, että koronaviruksen aiheuttama tilanne on ennen kokematon, mutta ei kuitenkaan ensimmäinen kriisi, jonka maailma ja siinä toimivat yritykset kohtaavat.

”Siksi rohkenen sanoa, että tästäkin selvitään, mutta jokaisen yrittäjän on syytä miettiä omat askelmerkkinsä ja varautua siihen, että tilanne vaikeutuu ja hankala aika kestää pitkään.”

