Pääministeri Sanna Marin (sd) hallituksen kunnille maksamat koronatuet ovat nostaneet kovaa kritiikkiä eduskunnassa opposition riveissä.

Valtiovarainministeriön budjettineuvoksen Tero Tynin mukaan tulonmenetyksistä ja lisäkuluista kärsivään kuntatalouteen annetaan tänä vuonna koronan vuoksi hieman yli kolmen miljardin euron tukipaketti, johon sisältyy myös rahaa sairaanhoitopiireille. Vaikuttaa siltä, että monissa kunnissa ollaan vahvasti saamapuolella tukien suuruuden vuoksi.

”Valtaosa kunnista hyötyy taloudellisesti tästä tänä vuonna. Se on rehellistä myöntää.”

Tynin arvion mukaan kunnat voivat saada tänä vuonna yli miljardi euroa enemmän rahaa kuin ne todellisuudessa menettävät koronan vuoksi.

Ensi vuodeksi on varattu kuntatalouteen yli kahden miljardin euron koronatukipaketti. Summaan sisältyy myös yhteisöveron jako-osuuskorotus.

”Auttaa rahanjakajia”

Kansanedustaja ja perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Riikka Purra on arvellut ”ylimitoitettujen kuntapakettien” auttavan hallituspuolueita huhtikuun kuntavaaleissa.

”Hallituspuolueiden on hyvin vaikea tehdä kuntavaalikampanjaa, jos ne eivät voi luvata mitään. Ne eivät menesty taloudesta tai leikkauslistoista puhumalla. Nyt taloustilanne vaikka kuinka monessa kunnassa on todelliseen tilanteeseen nähden suhteettoman positiivinen. Totta kai se auttaa rahanjakajia”, Purra kertoi tiedotteessa viime kuussa.

Purran mukaan miljardin euron ylijäämään johtaneissa kuntien tuissa on kyse ”koronapöhöstä”.

”Kuntaosuutta on korotettu koko ajan virallisessa budjettikäsittelyssä ja lisätalousarvioissa. Tällä on saatu tekohengitettyä kuntasektori näyttämään positiivisemmalta kuin se on. Kun on kuntavaalit tulossa, se on varmasti joillekin puolueille hyvä”, Purra kertoo nyt.

Seuraukset voivat olla hänen mielestään pahat, kun julkisen sektorin velkaantuminen kasvaa suuresti ja maksajien määrä vähenee.

”En tiedä, onko edes poliitikoilla täysin selvillä tämä kokonaiskuva, eli miten hirvittävästi kuntiin on pumpattu rahaa. On lukuisia kuntia, jotka ovat saaneet huomattavasti enemmän kuin tarvitsisivat koronan takia.”

”Kylmä ja kova linja”

Kansanedustaja ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen tuomitsee täysin Purran puheet ”koronapöhöstä”.

”Se on härski väite”, Kurvinen sanoi,

Kysyimme Kurvisen mielipidettä Purran arvioon, jonka mukaan suuret koronatuet kuntataloudelle liittyisivät kevään kuntavaaleihin.

”Perussuomalaiset rummuttavat kuntavaaleja kovasti. Heiltä voi kysyä, että jos perussuomalaiset saavat vallan kunnissa, alkaako leikkauspolitiikka ja pannaanko lapset ja vanhukset kyykkyyn, ettei tule koronapöhöä.”

Kurvisen mielestä kyseessä on osoitus siitä, että perussuomalaisilla on ”kylmä ja kova linja” heikommassa asemassa olevia alueita ja ihmisiä kohtaan.

Kurvisen mukaan tuilla estetään kuntien toimenpiteitä omaan henkilöstöön ja palveluihin.

”Väitän, että ilman näitä toimenpiteitä meillä olisi tilanne, jossa kunnat laittaisivat kouluja kiinni ja irtisanoisivat ja lomauttaisivat työntekijöitään paljon enemmän.”

Kurvisen mukaan tukien kohdentuminen ei ole täydellistä. Hän huomauttaa kuitenkin, että asiaa on pitänyt hoitaa käytössä olevin keinoin eli valtionosuuksin ja yhteisöveron jako-osuudella.

Antelias paketti

Valtiovarainministeriön budjettineuvoksen Tero Tynin mielestä kuntien tämän vuoden koronatukipakettia voi sanoa anteliaaksi.

”Politiikka on luonteeltaan sellaista, että tehdään arvovalintoja. Nyt on haluttu varmistaa, että kunnat eivät irtisano, lomauta tai pihtaa testauksessa ja jäljityksessä. Hallitus on halunnut varmistaa tämän ja onnistunut siinä tavoitteessa”, Tyni kertoi.

”Jos asia olisi ollut minun vallassani, en olisi ehkä päätynyt näin suureen pakettiin”, hän lisäsi.

Tynin mukaan koronan talousvaikutukset kuntiin eivät tule suoraan sen perusteella, kuinka paljon niissä on sairastuneita.

”Vaikka jossain kunnassa ei olisi lainkaan koronatapauksia, siellä on voinut tulla voimakkaita verotulojen menetyksiä.”

