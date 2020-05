Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ennakoi kesästä mysrkyisää Yhdysvaltoihin. Levottomuudet eivät kuitenkaan yllättäneet häntä.

”Levottomuudet Yhdysvalloissa eivät mitään uutta. Helposti leviävää. Presidentinvaalit yhdessä pandemian ja talouskriisin kanssa luovat hyvin jännitteisen ilmapiirin. Kesästä tulossa myrskyinen. Mitä itse pohdin, on spontaanien prosessien suhde strategisesti synnytettyihin”, Aaltola kommentoi Twitterissä.

Myös Turun yliopiston John Morton -keskuksen professori Benita Heiskanen kuvailee tapahtumia ”valitettavaksi déjà vuksi”.

”Taas joudumme puimaan samaa aihetta.”

Heiskanen toteaa STT:lle, että protestien äityminen väkivaltaisiksi johtuu Yhdysvaltain nykyisestä tilanteesta.

”USA on nykyisin räjähdysaltis ruutitynnyri. Ihmisiä painavat koronakokemukset, työttömyys ja monet muuta asiat. Silloin nämäkin tuntemukset ovat entistä enemmän pinnalla.”

Minneapolisissa poliisiväkivallan seurauksena kuolleen George Floydin kohtalosta puhjenneet mellakat ovat viikonloppuna levinneet kaikkialle Yhdysvaltoihin. CNN:n mukaan kansalliskaarti on kutsuttu apuun useissa kaupungeissa, myös Washingtonissa, jossa lauantaina mellakoitiin Valkoisen talon edustalla. Ainakin 25 kaupunkiin on määrätty ulkonaliikkumiskieltoja ja Kaliforniaan on julistettu hätätila.

Presidentti Donald Trump syyttää mellakoista äärivasemmistoa ja uhkaa lopettaa mellakat nopeasti.

”En salli minkäänlaista anarkiaa. Sivilisaatiota pitää puolustaa ja suojella”, hän sanoi Floridassa pitämässään tiedotustilaisuudessa.