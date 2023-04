Tytti Tuppurainen on toiminut Marinin hallituksen Eurooppa- ja omistajaohjausministerinä. Hän on myös Demarinaisten puheenjohtaja.

SDP-konkari. Tytti Tuppurainen on toiminut Marinin hallituksen Eurooppa- ja omistajaohjausministerinä. Hän on myös Demarinaisten puheenjohtaja.

Euroopassa on ollut nähtävissä virtauksia, joissa perinteinen maltillinen oikeisto on liittoutumalla nostanut valtaan äärioikeistolaisia liikkeitä, varoittaa Demarinaisten puheenjohtaja, toimitusministeristön Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

Hän huomauttaa, että hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) on tekemässä tärkeää päätöstä ratkaistessaan, millaisella arvopohjalla suomalaista yhteiskuntaa uudella hallituskaudella johdetaan. Suomi on nyt täysivaltainen Nato-maa ja myös EU on Suomelle turvallisuusyhteisö, Tuppurainen muistuttaa.

“Kasvavan kansallismielisyyden ja protektionismin ajassa tarvitaan halua rakentaa kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvaa ihmisoikeuspolitiikkaa”, Tuppurainen korostaa tiedotteessa.

Kansalliskonservatiivisten määrä on Tuppuraisen mukaan huolestuttavaa monesta syystä. Sisäänpäin käpertyminen on vaarallista erityisesti tilanteessa, jossa naapurimaamme käy brutaalia, laitonta hyökkäyssotaa, hän sanoo.

Vierastaa perussuomalaisia

Kansalliskonservatiiviset hallitukset ovat lakimuutoksilla kaventaneet naisten oikeuksia, yksilö- ja sananvapautta ja tasa-arvoa yhteiskunnassa, millä voi olla kauaskantoiset vaikutukset, Tuppurainen varoittaa. Esimerkkeinä hän mainitsee Puolan ja Unkarin, joissa median oikeuksia riippumattomaan uutisointiin on kavennettu.

“Vierastan ajatusta, jonka mukaan perussuomalaisille on automaattisesti tie auki hallitusvastuuseen. Naisjärjestönä, joka ajaa tasa-arvoa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta, emme voi tukea suuntausta, jonka ydinajattelua hallitsee muukalaisvihamielisyys ja vaade EU-erosta.”

Ennen eduskuntavaaleja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi, että pitkällä aikavälillä puolueen EU-erotavoite on voimassa, vaikka sille ei ole kansan keskuudessa nyt kannatusta, eikä sitä aiota alkavalla hallituskaudella edistää.

Useissa arvioissa on pidetty todennäköisimpänä hallituspohjaa, jossa ovat mukana kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit. Orpo on tavannut tänään myös SDP:n edustajia, perussuomalaiset ovat vuorossa huomenna tiistaina. Tunnusteluvaiheen jälkeen hän päättää, millä kokoonpanolla aloitetaan varsinaiset hallitusneuvottelut.

Toive Orpolle

Naisjärjestöjen tasolla Demarinaiset on tehnyt Tuppuraisen mukaan paljon yhteistyötä kokoomuksen kanssa. Kysyntää tasa-arvoa, kansainvälisyyttä ja rakentavaa talouspolitiikkaa kohtaa varmasti löytyy, hän arvioi.

SDP:n vastauksissa hallitustunnistelijalle näkyy tavoite sosiaalisesta ja taloudellisesti kestävästä hyvinvointivaltiosta, työelämän tasa-arvosta, eriarvoisuuteen puuttumisesta ja median vapauden säilyttämisestä, Tuppurainen summaa. Demarinaiset peräänkuuluttaa Orpolta nyt valmiutta ”toteuttamiskelpoisiin julkista taloutta vahvistaviin toimiin”.

”Toivon, että hallitustunnustelija Orpo näkee rakentavan ja luottamukseen pohjaavan linjan arvon tässä epävarmuuden ajassa. Hallitusyhteistyö kokoomuksen kanssa on mahdollista siten, että SDP voi pitää kiinni kynnyskysymyksistään: sosiaaliturvasta, koulutuksesta ja sotesta emme ole valmiita leikkaamaan. Mahdolliset leikkaukset näiltä aloilta olisivat erityisesti naisten kannalta haitallisia.”