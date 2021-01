Kuva: Kevin Dietsch - Pool Via Cnp

Kongressin ylähuoneen eli senaatin enemmistöjohtaja, merkittävä republikaanivaikuttaja Mitch McConnell on amerikkalaismedian lähteiden mukaan mahdollisesti kääntynyt virkasyytteen nostamisen kannalle.

Republikaanit. Kongressin ylähuoneen eli senaatin enemmistöjohtaja, merkittävä republikaanivaikuttaja Mitch McConnell on amerikkalaismedian lähteiden mukaan mahdollisesti kääntynyt virkasyytteen nostamisen kannalle.

Republikaanit. Kongressin ylähuoneen eli senaatin enemmistöjohtaja, merkittävä republikaanivaikuttaja Mitch McConnell on amerikkalaismedian lähteiden mukaan mahdollisesti kääntynyt virkasyytteen nostamisen kannalle.

Yhdysvalloissa kongressin demokraattienemmistöinen edustajainhuone on äänestänyt presidentti Donald Trumpin viraltapanoa ajavan päätöslauselman puolesta. Edustajainhuone vaatii varapresidentti Mike Penceä ryhtymään välittömästi toimeen Trumpin valtakauden päättämiseksi perustuslain 25. lisäyksen nojalla.

Pence on vastannut vetoomukseen ja kieltäytyy käynnistämästä viraltapanoa. Hänen mukaansa presidentin kyvyttömyyteen perustuvan perustuslain lisäyksen käytölle ei ole perusteita.

Koska viraltapano ei etene varapresidentin kautta, demokraatit edistävät nyt pikavauhtia virkasyytteen nostamista Trumpia vastaan. Edustajainhuoneen demokraatit haluavat virkasyytteestä äänestyksen jo keskiviikkona, CNN-uutiskanava kertoo.

Sanomalehti New York Times ja CNN kertovat, että republikaanipuolueessa on mahdollisesti tapahtumassa käänne Trumpia vastaan. Senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell on molempien lähteiden mukaan mahdollisesti taipunut virkasyytteen kannalle, sillä hän katsoo Trumpin toimineen syytteeseen oikeuttavalla tavalla yllyttäessään kannattajiaan vastustamaan vaalitulosta ja valtaamaan kongressin väkivalloin.

Sekä NYT:n että CNN:n mukaan McConnell näkee virkasyytteen myös keinona ”puhdistaa” puolue Trumpista ja ”trumpismista”. Asiasta kertovat McConnellia lähellä olevat lähteet.

CNN lähde kertoo, että McConnell ”vihaa” Trumpia tämän viime viikon tekojen takia.

Demokraattiedustaja Adam Schiff kuvaa McConnellin mielenmuutosta ”mahdolliseksi maanjäristykseksi” kongressin ylähuoneen eli senaatin suhtautumisessa virkasyytteeseen. Senaatti on republikaanienemmistöinen ja virkasyytteen läpimenoa siellä on tähän asti pidetty käytännössä mahdottomana.

Edustajainhuoneessa viisi republikaanijäsentä on ilmoittanut aikovansa äänestää virkasyytteen puolesta. Yksi heistä on edustajainhuoneen arvojärjestyksessä 3. republikaani Liz Cheney, jonka kantaa New York Times pitää mahdollisena merkkinä ”padon murtumisesta” puolueessa.

”Yhdysvaltain presidentti kutsui ja kokosi koolle tämän joukon ja käynnisti hyökkäyksen”, Cheney syyttää kannanotossaan.

”Presidentin toimesta ei ole koskaan tehty suurempaa petosta hänen virkaansa sekä virkavalaansa kohtaan.”

Presidentti Trump ei ole aikeissa erota, hänen lähipiirinsä kertoo medialle. Trump varoitti tiistaina kongressia hänen viraltapanostaan todeten, että ”25. lisäys ei ole minkäänlainen riski minulle, mutta tulee riivaamaan Joe Bidenia ja hänen hallintoaan”.

”Ole varovainen siinä mitä toivot, kuten sanonta kuuluu”, Trump sanoi.

LUE SEURAAVAKSI: