Ruotsin olisi pitänyt tehdä enemmän toimia koronaviruksen rajoittamiseksi jo heti alussa, arvioi maan kansanterveysvirasto Folkhälsomyndighetenin johtava epidemiologi Anders Tegnell.

Koko Ruotsin koronastrategia on pitkälti henkilöitynyt juuri häneen.

”Jos nyt kohtaisimme saman taudin ja meillä olisi kaikki tieto, mitä meillä on nyt, niin uskon, että päätyisimme linjaan, joka olisi nyt sen välistä, mitä Ruotsi on tehnyt ja mitä muu maailma on tehnyt”, Tegnell sanoo Sveriges Radion haastattelussa.

Hän täsmentää, että Ruotsin toimissa on ”parantamisen varaa ihan selvästi”. Ruotsissa 4 468 ihmistä on menehtynyt koronaan. Tegnell katsoo, että Ruotsissa on ”ehdottomasti” liian moni menehtynyt ennenaikaisesti.

Tegnellin mukaan Ruotsin lähtökohta on ollut muihin maihin verrattuna päinvastainen: kun muut maat asettivat monia rajoituksia kerralla ja nyt nostavat niitä yksitellen, niin Ruotsissa on rajoituksia annettu enemmän ja enemmän.