Perjantaina perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi tiedotustilaisuudessaan, että Lapista palaavilla kotimaan matkailijoilla on todettu kaksi tartuntaketjua, joissa altistuminen on tapahtunut hiihtokeskuksissa, muttei yksilöinyt paikkaa tarkemmin.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL tiedotti hetkeä myöhemmin, että Vaasan sairaanhoitopiirin alueella asuva henkilö on saanut koronavirustartunnan mahdollisesti lomamatkallaan Lapissa. THL korostaa, että on tärkeää ottaa huomioon, että myös Suomessa voi olla paikkoja, joissa on kohonnut riski tartunnoille.

”Jotta epidemiaa voidaan hidastaa, on ihmisten vältettävä kohtaamisia ja kokoontumisia myös täällä Lapissa. Jotta tartuntojen todennäköisyys ei kasva, suositeltava lomailu- ja matkustustapa on oma mökki, oma auto ja murtomaahiihto”, Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas sanoo.

Levin hiihtokeskus kertoo sulkevansa kaikki toimintonsa siten, että viimeinen aukiolopäivä on perjantaina 27. maaliskuuta. Rukakeskus ja Pyhätunturi sulkevat laskettelurinteet, Hotelli Pyhätunturin sekä tunturien vuokraamopalvelut puolestaan 28. maaliskuuta. Myös Ylläs sulkeutuu hissitoimintansa.

Päätökset ovat seurausta koronaepidemiasta ja Suomessa vallitsevista poikkeusoloista.

Hiihtokeskukset kertovat haluavansa tukea hallituksen toimia, toimia vastuullisesti ja turvata asiakkaiden ja työntekijöiden terveyden.

Päätös on erittäin raskas, sanoo Rukakeskuksen ja Pyhätunturin toimitusjohtaja, perheyrittäjä Ville Aho tiedotteessa.

”Päätös on erittäin raskas, mutta ainoa oikea tilanteessa, jossa meidän kaikkien on kannettava vastuumme koronaviruksen leviämisen estämiseksi sekä ennen kaikkea varmistaaksemme henkilöstömme sekä asiakkaidemme hyvinvoinnin tässä poikkeuksellisessa tilanteessa”, hän sanoo.

Sama tunnelma välittyy Levin päätöksestä.

”Päätös ei ollut helppo, ja jouduimme miettimään vakavasti toimenpiteiden vaikutuksia asiakkaisiimme, työntekijöihimme ja yhteisöömme, mutta tiedämme ratkaisun olevan oikea ja vastuullinen teko tällä hetkellä. Kiitämme kaikkia asiakkaitamme tähänastisesta upeasta laskettelukaudesta”, sanoo Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari.

Levi hyvittää täysmääräisesti niille, jotka ovat ostaneet ennakkoon hissiliput, vuokravälineet tai hiihtokoulun.

Ovensa sulkevat myös Lapland Hotels, Lapland Safari sekä Lapland Ski Resort tämän talvikauden osalta. Sulkeminen koskee kaikkia Lapin ja Etelä-Suomen hotelleja, ravintoloita, ohjelmapalveluita sekä hiihtokeskuksia Ylläksellä, Oloksella, Pallaksella, Luostolla ja Ounasvaaralla Rovaniemellä.

