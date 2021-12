Traficomin romutuspalkkiosotku on johtanut vahingonkorvausten maksamisen lisäksi myös tutkintapyyntöjen tekemiseen poliisille.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt poliisille kymmenen tutkintapyyntöä romutuspalkkiohakemuksista. Kyse on hakemuksista, joissa romutuspalkkiota on haettu useasta romutettavasta autosta. Tiedon vahvistaa Traficomin johtava asiantuntija Mikko Helminen.