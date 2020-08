Koronatartuntaluvut kasvavat nopeasti Japanissa, jossa rajoituksia purettiin viranomaisten tahdosta nopeasti toukokuussa, kirjoittaa uutistoimisto Bloomberg.

Japan Timesin mukaan Japanissa todettiin perjantaina 1500 uutta koronavirustartuntaa, joista 463 todettiin maan pääkaupunki Tokiossa, mikä oli kaupungille ennätys. Tartuntaluvut kasvoivat heinäkuun lopulla ennätyksellisiin lukemiin myös esimerkiksi Aichissa ja Fukuorassa.

Nyt tartunnat leviävät Bloomberin mukaan Japanissa myös alueilla, joissa ei oltu varmennettu yhtään tartuntatapausta kuukausiin.

Japanin viranomaiset halusivat avata yhteiskuntaa äkkiä, jotta maan taantuva talous saataisiin nopeasti nousuun Bloomberg kirjoittaa.

Kesäkuuhun mennessä ravintolat ja baarit toimivat maassa jo täysin rajoituksetta, kun taas esimerkiksi Singapore on avannut yhteiskuntaansa varovaiseen tahtiin. Maan hallitus on myös kannustanut kansalaisiaan matkustelemaan, mikä on voinut levittää virusta ympäri maata.

”Tämä on tulos, kun hallitus priorisoi taloudellista aktiivisuutta”, toteaa infektiotautien professori Yoshihito Niki University School of Medicine -yliopistosta Bloombergille.

Erityisen huolestuttavaa on se, että Bloombergin mukaan koronavirustartunnat painottuvat nyt Japanissa iäkkäämpään väestöön. Japanissa on maailman vanhin väestö, joten riskiryhmään kuuluvia ihmisiä on maassa runsaasti.

John Hopkins -yliopiston koronavirustilastojen mukaan Japanissa on todettu yhteensä 38 199 koronavirustartuntaa ja tautiin on kuollut maassa 1012 henkilöä.

Väestöön suhteutettuna Japanissa on siis yhä vähemmän tartuntoja kuin esimerkiksi Suomessa. Japanissa on todennettu tartunta noin 0,03 prosentilla väestöstä, kun taas Suomessa virus on todettu väestöstä 0,1 prosentilla.

