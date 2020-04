Huoltovarmuuskeskuksen Kiinasta tilaama ensimmäinen erä hoitohenkilökunnan tarvitsemia suojavarusteita on saapunut Suomeen.

Kirurgisia maskeja tuli kaksi miljoonaa ja vaativampaan käyttöön tarkoitettuja hengityksensuojaimia runsaat 200 000.

”Ensimmäinen Huoltovarmuuskeskuksen tilaama Finnair’in A-350 koneellinen kirurgisia maskeja (2 milj. kpl) ja hengityksensuojaimia (230 000 kpl) Kiinan Quangzhou:sta laskeutui hetki sitten Helsinki-Vantaan kentälle”, tviittasi Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema tänään iltapäivällä.

LUE MYÖS:

Hoitohenkilökunta käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta eli maskia yleensä suojaamaan potilasta hoitajien uloshengitysilmassa mahdollisesti olevilta taudinaiheuttajilta.

Jos on tarpeen suojautua ilmatartunnalta eikä asianmukaisia hengityksensuojaimia ole käytettävissä, potilasta hoitavien tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta, kunnes hengityksensuojaimia on hankittu, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuillaan .

Hengityksensuojaimen pitää olla oikea ja vaatimukset täyttävä. Kiinasta ostetut hengityksensuojaimet menevät VTT:lle vielä tarkastettavaksi, että ne täyttävät laatuvaatimukset.

Lounema kertoi aamulla Uudelle Suomelle, että kone oli noussut Kiinasta ilmaan ja lähetystä odotettiin iltapäiväksi. Niiden piti alun erin tulla jo viime viikolla.

”Tämä on hyvä alku. Tähän on pyritty. Tällaisessa markkinatilanteessa on täysin normaalia, että seilausta aikataulussa tulee”, Lounema sanoi aamulla.

Kiinasta pitäisi tulla Huoltovarmuuskeskuksen tilaamana ainakin 11 koneellista lisää varusteita. Kyse on myös hoitotyössä käytettävistä essuista, visiireistä ja takeista.