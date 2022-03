Ukrainan poliisi ilmoitti keskiviikkona palaavansa töihin Irpinin kylään Kiovan läntisellä esikaupunkialueella, uutiskanava CNN kertoo.

LUE MYÖS Varoitus Baltiasta: Vladimir Putinin kanssa syytä varautua pahimpaan

Poliisivoimien ilmoitusta pidetään tuoreimpana merkkinä Ukrainan joukkojen menestyksestä tietyillä taistelupaikoilla, joissa ukrainalaiset ovat onnistuneet saamaan takaisin haltuunsa Venäjän valtaamia alueita. Kiovan poliisi on valmis ”suorittamaan poliisitehtäviä” Irpinissä, kertoi Ukrainan poliisijohtaja Ihor Klymenko. Poliisia tukevat Ukrainan armeijan joukot.

”Aluetta tyhjennetään sabotööreistä, mutta päätehtävä on auttaa siviilejä ja evakuoida Irpinissä vielä olevia ihmisiä”, hän kertoi CNN:n mukaan.

Venäjä puolestaan pommittaa yhä Irpiniä, CNN kertoo.

Myös muun muassa BBC on keskiviikkona kertonut Ukrainan joukkojen edenneen ja vallanneen takaisin alueita Kiovan länsi- ja pohjoispuolella. Ukrainan puolustusministeriö on kertonut armeijan saaneen uudelleen haltuunsa Makarivin kaupungin kauemmas länteen Kiovasta, ja myös kansainvälisen median raporttien mukaan Ukrainan lippu on nostettu salkoon kaupungissa.

Yhdysvaltain puolustushallinnon mukaan ukrainalaiset ovat palauttaneet alueita haltuunsa myös itäisen Hersonin kaupungin lähistöllä.

”Olemme nähneet merkkejä siitä, että ukrainalaiset ovat paikoin päässeet hieman enemmän hyökkäysasentoon”, Pentagonin tiedottaja John Kirby sanoi.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz puolestaan totesi keskiviikkona, että Venäjän hyökkäys on sen kylvämästä tuhosta huolimatta jumissa. Sota tuhoaa Ukrainan lisäksi ”Venäjän tulevaisuuden”, Scholz varoitti.

Ison-Britannian puolustusministeriö sen sijaan varoitti keskiviikon raportissaan, että Venäjän joukot vaikuttaisivat ryhmittyvän uudelleen ennen uusia laajamittaisia hyökkäysoperaatioita. Brittitiedustelun mukaan venäläisjoukot pyrkivät motittamaan ukrainalaisjoukot maan itäosissa. Eteläisen Mariupolin kaupungin piiritys ja pommitus jatkuu.