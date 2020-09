Pääministeri Sanna Marin (sd) ja keskustan tuore puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kommentoivat hallituksen budjettiriihineuvotteluita yhdessä Säätytalon portailla.

Hallitus on kokoontunut budjettiriiheen, jonka on määrä päättyä huomenna, mutta neuvotteluja on varauduttu mahdollisesti käymään vielä keskiviikkonakin.

Marin totesi hallitusviisikon eli hallituspuolueiden puheenjohtajien jo kokoontuneen useita kertoja käsittelemään budjettiriihen kokonaisuutta. Hänen mukaansa tehtävää on vielä paljon.

”Niin kauan mitään ei ole sovittu, kunnes kaikki on sovittu, mutta edistystäkin on tapahtunut”, Marin sanoi.

Mikä on vaikein yksittäinen asia?

”Kyllä meillä on monia vaikeita kokonaisuuksia pöydällä niin työllisyyskokonaisuus, ilmastotoimet, energiaverotuksen kokonaisuudistus kuin tietenkin myös kuntien tukeminen, koronavirustilanne ja järjestöjen rahoituksen turvaaminen. Meillä on paljon isoja asioita pöydällä”, Marin vastasi.

Saarikon mukaan budjettiriihi toteutuu nyt talouden näkökulmasta poikkeuksellisen sumuisissa olosuhteissa. Saarikon mukaan hallituksen kaksi isoa tavoitetta liittyvät koronavirukseen ja toisaalta työllisyyteen, jotta epävarmoina aikoina suomalaisten työpaikat ja peruspalvelut voidaan turvata.

”Hallituksen prioriteetit tältä osin ovat selvät. Meidän tärkein tavoite on se, että talous ja terveys kun näinä aikoina kytkeytyvät poikkeuksellisen tiivisti yhteen, että kaikki toimet ja viestit budjettiriihestä vahvistavat Suomen tavoitetta torjua koronan toista aaltoa.”

Saarikon mukaan Marinin luettelemista teemoista ja monista muistakin teemoista ”käydään keskustelua ratkaisuhakuisesti, vaikka asiat vähän vaikeita ovatkin”.

”Neuvotteluja on käyty hyvässä hengessä ratkaisuhakuisesti viiden puolueen kesken”, Saarikko sanoi.

Marinin mukaan hallituksella on ”hyvin realistinen” käsitys Suomen talouden tilanteesta. Nyt tarvitaan sekä kasvun avaimia että rakenteellisia uudistuksia, joita hallitus on Marinin mukaan valmis tekemään.

Saarikon mukaan hallitusohjelmassakin on paljon rakenteellisia uudistuksia, joita on tärkeä viedä eteenpäin.

Myös valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) mainitsi talouden sumuiset näkymät. Hänen mukaansa koronaviruksen hoitamisen rinnalla yhä tärkeämmäksi nousevat muun reaalitalouden kysymykset ja työhön liittyvät kysymykset, yritysten tilanne ja viennin näkymät.

”Hallitus on yksi toimija. Tietysti yrityselämällä itsellään siinä on valtavan paljon murheita”, Vanhanen sanoi.

Hänen mukaansa on luotava jo näkymää koronakriisin jälkeiseen aikaan. Tähän tarvitaan Vanhasen mukaan uskottavia työllisyystoimia, jotta tiedetään, miten työvoiman tarjontaa lisätään ja miten palveluja parannetaan niin, että kohtaanto-ongelma työmarkkinoilla pienenee.

Hallitukselta odotetaan linjauksia 30 000 päätösperäisestä työpaikasta. Vanhasen mukaan jatkossa työpaikkoja tarvitaan kasvupolitiikan kautta vielä paljon lisää.

Ulkoministeri Pekka Haavistolta (vihr) kysyttiin Säätytalon portailla turpeesta, joka on ollut erityisesti keskustan ja vihreiden kiistan aihe. Haaviston mukaan turpeesta on onneksi tehty isot ratkaisut ja linjat jo aiemmin ja nyt ”täytyy katsoa, missä aikataulussa saadaan toteutus”.