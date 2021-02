Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avasi keskiviikkona valtiopäivät eli eduskunnan kevätistuntokauden puheella, jossa sivuttiin niin koronapandemiaa, Venäjän poliittista liikehdintää kuin myös Capitol-kukkulan valtausta Yhdysvalloissa.

”Moni varmaan muistaa valokuvan vajaan kuukauden takaa: mies, kainalossaan Yhdysvaltain kongressin puhemiehen puhujapönttö ja hämmentynyt hymy huulillaan. Mies, viiden lapsen isä, oli tullut kaukaa näyttämään mielipidettään. Kotioven sulkiessaan hän tuskin osasi kuvitella, että poissaolo voi venähtää hyvin pitkäksi. Poseeratessaan valokuvaan hän ei näyttänyt tajuavan osallistuvansa kapinaan, ja siten rikkovansa oman ja perheensä elämän”, Niinistö totesi Donald Trumpin kannattajien tunkeutumisesta kongressirakennukseen.

”Tämä tarina on kova. Hetken huuma tai tunne siitä, että minähän vain menin ja olin siinä kun muutkin, joukossa tai sen jatkeena, ei puolustukseksi riitä. Eikä sekään, että yllyttivät”, Niinistö jatkoi.

Presidentin mukaan tarina on myös opettavainen.

”Pitää osata itse pysähtyä, edes hetkeksi, ajattelemaan. Vaikkapa vain, että missä minä nyt oikein olenkaan mukana? Hyvin yleispätevä oppi. Eikä koske vain poliittista toimintaa, vaan jengiytymistä, someryhmittymistä, jopa toimintaa kaveripiirissä. Kun toinen toistaan kiihdyttää, tie ilkeistä puheista tai halveksinnasta johtaa vihaan ja pahimmillaan väkivaltaan.”

”Suomikaan ei ole tälle vaaralle immuuni. Olemme tulleet tietämään raaoista surmaamisiin päätyneistä rikoksista, joissa tilanne on karannut käsistä, kun joukko nuoria on yltynyt yhden uhrin kimppuun. Poliittisen kiihkon nousu on pahimmillaan johtanut murhayritykseen, ja jo vakavia oireita ovat nähdyt henkilöön kiinnikäymiset ja tilaisuuksien häirintä.”

Hänen mukaansa kiihdyttämisen ja kiihkon kierre on katkaistava alkuunsa.

”On ajateltava itse. Silloin ei vihaan ja väkivaltaan johdattelulle jää sijaa. Silloin esimerkin voima vie kohti parempaa.”

Presidentti ymmärtää koronahämminkiä

Presidentti katsoo, että Suomessa koronan torjunnassa on toistaiseksi onnistuttu varsin hyvin.

”Paljon paremmin kuin monissa muissa maissa, vaikka rajoitukset ovat olleet niihin verrattuina lieviä. Taitaakin olla niin, että viime kädessä välttämättömin ratkaisu löytyy jokaisen korvien välistä. Omasta toiminnasta arjessa. Normaalielämän rajoittaminen käy pitkittyessään rankaksi ja raskaaksi. Mutta vielä rankempaa ja raskaampaa on sairastaminen tai läheisen menettäminen. Meistä jokaisen on edelleen jaksettava kantaa osansa vastuusta”, presidentti vetosi kansalaisiin.

Tiedon moninaisuus, osin ristiriitaisuus, on myös hämmentänyt mieliä, Niinistö sanoo ymmärtäen hämmästyksen.

”Parhaasta keinovalikoimasta tuskin kenelläkään on ehdotonta totuutta hallussaan”, hän sanoo.

”Epävarmuuden keskellä on vaikea elää. Houkuttelevaa on vakaasti uskoa siihen, että juuri itse on parhaan tiedon äärellä. Ei siis ole ihme, että aivan yhtä suurella varmuudella yhdet vaativat lisää rajoituksia, toiset voimassa olevienkin purkamista. Vaihtoehdoista on syytäkin keskustella, mutta yhteistä päämäärää ei saa päästää unohtumaan.”

Venäjän kanssa tarvitaan keskusteluyhteys

Niinistön mukaan Venäjän viimeaikaiset tapahtumat on syystä tuomittu moneen kertaan.

”Aihetta siihen on ollut, ja aihetta tuli viimeksi eilen lisää”, hän viittasi oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin vankeustuomioon.

”Mutta yksisuuntaiset julistukset eivät yksin riitä. On myös haettava keinoja, joilla toivottua muutosta saadaan aikaan.”

Niinistön mukaan ”kansainvälisessä politiikassa puheyhteyttä tarvitaan aivan erityisesti niiden kanssa, joiden kanssa olemme eniten eri mieltä”.

”Kun omat näkemykset ovat vahvalla pohjalla, ei keskustelun käyminen tarkoita niistä luopumista. Keskustelun käyminen on vahvuuden osoitus. Toiseen vaikuttaminen ei aina ole mahdollista, mutta ilman vuoropuhelua se on vielä vaikeampaa. On meidänkin etumme, että myös Euroopan unioni käy tätä suoraa ja suorasanaista dialogia Venäjän kanssa. Erityisesti nyt, kun Navalnyin tapaus vetää syvän railon Euroopan ja Venäjän suhteisiin, jotka eivät ehyitä olleet ennestäänkään.”

Kansainvälisessä politiikassa on Niinistön mukaan myös myönteisiä sävyjä.

”Saimme hiljattain vahvistuksen siitä, että Yhdysvaltain ja Venäjän välillä ylihuomenna umpeutumassa ollutta New START -sopimusta jatketaan viidellä vuodella. Ei tämä alkuunkaan kaikkia ydinasevalvontaan liittyviä ongelmia ratkaise. Mutta se, että edes yksi kahden suurimman ydinasevallan välisistä sopimuksista pysyy voimassa, antaa toivoa uusien neuvottelujen avaamiselle”, Niinistö sanoo.

Puhemieheltä some-älähdys

Puhemies Anu Vehviläinen otti Niinistön avajaispuheen vastaan muuten käytännössä tyhjässä eduskunnan istuntosalissa. Hän nosti esiin sosiaalisen median ja kansanedustajien vastuun.

”Monia askarruttaa sosiaalisen median rooli. Some on antanut ihmisille uusia kanavia viestiä toisten kanssa. Samalla se on vienyt ihmisiä yhä kauemmaksi toisistaan, omiin kupliinsa. Algoritmit tekevät puolestamme valintoja silloinkin, kun emme sitä itse tiedosta”, Vehviläinen sanoi.

”Kansanedustajina emme saa olla somen, trollien tai meemien vallassa. Meiltä, jos keneltä, vaaditaan kriittistä lukutaitoa ja kykyä tunnistaa, mikä on totta, mikä provokaatiota tai suoranaista valhetta.”

Vehviläisen mukaan on tärkeää, että Euroopan unionissa on valmisteltu laaja lakipaketti, jonka tarkoituksena on suitsia suurten some-yritysten valtaa.

