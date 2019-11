Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen katsoo, että sananvapaus ei ole kaventunut tai uhattuna Suomessa. Toiviaisen mukaan tämä selviää tarkastelemalla tuomioita, joita on annettu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

”Kun mietin monia niitä tuomioita, joita näissä kiihottaminen kansanryhmää vastaan -tapauksissa on tullut, niin kannattaisi vähän mennä katsomaan niitä tuomioita ja minkälaista kirjoittelua ja mielipidettä on erilaisiin vähemmistöryhmiin kohdistettu. Se on kyllä hyvin selkeää ollut, että sananvapauden suojaa ei sen kaltaiset kirjoitukset voi missään tapauksessa saada”, Toiviainen sanoo Uudelle Suomelle.

Valtakunnansyyttäjä Toiviainen kommentoi Uuden Suomen tilaajahaastattelussa sananvapauden tilaa Suomessa sekä kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) tapausta, joka on nostanut keskustelun sanan- ja uskonnonvapaudesta.

Toiviaisen mukaan aivan Räsäsen tapauksen ytimessä on se, että hän vetoaa uskonnonvapauteen puolustaessaan seksuaalivähemmistöjä koskevaa kirjoitustaan. Toiviaisen käynnistämässä esitutkinnassa epäillään syyllistymistä kansanryhmää vastaan kiihottamiseen. Tapaus koskee Räsäsen ja Luther-säätiön vuonna 2004 julkaisemaa pamflettia.

