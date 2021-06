Yhä suurempi osa yrittäjistä uskoo selviävänsä koronakriisistä, selviää Kantar TNS Oy:n toteuttamasta gallupista.

Gallupiin vastasi 1 013 pienen tai keskisuuren yrityksen edustajaa ja heistä 68 prosenttia vastasi yrityksensä selviävän korona-ajasta. Viime vuoden huhtikuussa ainoastaan 45 prosenttia vastanneista uskoi yrityksensä selviävän.

Vastanneista ainoastaan neljä prosenttia kertoi yrityksensä kaatuvan. Kolme prosenttia ei osannut sanoa ja loput 24 prosenttia uskoivat yrityksensä ehkä selviävän.

Yrityksistä 44 prosentilla liikevaihto on noussut pahimmasta koronan aiheuttamasta pohjasta. Alle viidenneksellä näistä yrityksistä nousua on tapahtunut vähintään 30 prosenttia. Muilla yrityksillä sitä on tapahtunut vähemmän.

Hallituksen toimiin ei vieläkään olla tyytyväisiä

Kehitykseen on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan monia syitä. Tautitilanne on parantunut, yrityksille on maksettu tukia, konkurssilakeihin on tehty muutoksia ja maksuajoissa on joustettu.

Erityisen tärkeää on kuitenkin ollut rajoitusten purkaminen ja sitä se on myös jatkossa.

”Yritysten kannalta on aivan keskeistä, että rajoituksia puretaan edelleen määrätietoisesti ja johdonmukaisesti, eri aloja yhdenvertaisesti kohdellen. Toistaiseksi niin ei ole käynyt, mikä herättää yrittäjissä suuttumusta”, Pentikäinen kommentoi.

Alueellisesti vaikeinta on ollut yrityksillä pääkaupunkiseudulla, jossa tautitilanne ollut vaikein ja rajoitukset tiukkoja.

”Tautitilanne on pääkaupunkiseudulla pahin ja rajoitukset tiukimpia. Kun tilanne on helpottunut, rajoituksia pitää nopeasti keventää.”

Hallituksen toimiin rajoitusten purkamisessa ei olla yrittäjien puolelta vieläkään erityisen tyytyväisiä, mutta nyt he antavat kouluarvosanaksi seitsemän miinus. Vielä viime keväänä annettiin kuusi ja puoli.

”Arvosana on paras yksinyrittäjillä, jotka antavat arvoa muun muassa yrittäjän työmarkkinatuelle, joka on auttanut kymmeniä tuhansia yrittäjiä.”

Pienet työnantajayritykset ongelmissa

Suurimmat ongelmat ovat pienillä työnantajayrityksillä.

”Niiden asema on tässä maassa tehty monella eri tavalla – myös työelämän sääntelyssä – vaikeaksi. Tässä ryhmässä on myös eniten, 15 prosenttia, yrittäjiä, jotka pohtivat lopettamista. Siellä tarvitaan myös eniten verojen ja maksujen lykkäyksiä”, Pentikäinen kertoo.

Asiaan olisi Pentikäisen mukaan kiinnitettävä huomiota. Hänen mukaansa pienten työantajien säilyttämiseksi normeja ja hallintobyrokratiaa tulisi keventää ja vapauttaa työpaikkasopimista.

”Valitettavasti merkkejä tästä ei ole. Siksi pelkään, että pieni työnantajayritys on vähitellen katoava luonnonvara.”

Suhdanteiden elpyminen on myös nostanut raaka-aineiden hintoja. Pentikäisen mukaan joka toinen teollisuusyritys kertoo raaka-aineiden hintojen nousseen.