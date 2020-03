”Tarkoituksen on varmistaa, että vaikeasti ja kriittisesti sairaiden potilaiden auttaminen on varmaa. Tehohoitopaikkoja tarvitsevat myös muut kuin koronapotilaat”, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Tehohoidon kapasiteetin kasvattaminen tarkoittaa sitä, että kiireetöntä hoitoa, kuten kiireettömiä leikkauksia vähennetään.

”Supistamme kiireetöntä leikkaushoitoa sen vuoksi, että potilaat tarvitsevat usein leikkauksen jälkeen tehovalvontaa tai jopa tehohoitoa. Tämä on monelle surullinen asia, kun ihmiset ovat odottaneet kiireetöntä leikkausta pitempään. Edelleenkään ei jätetä ketään ilman leikkaushoitoa. Tänäkin aikana esimerkiksi syöpäleikkauksia tehdään”, Kiuru kommentoi.

Kiuru kertoi torstaina eduskunnassa, että tehohoitopaikkoja on Suomessa noin 300 ja ja tehovalvontapaikkoja 200.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila linjaa, että Suomessa tiedotetaan jatkossa testausten määrästä, sairastuneiden määrästä ja myös tehohoidossa olevien määrästä, kun määrä alkaa kasvaa.

”Miksi olemme olleet negatiivisia tiedottamaan, on se, että henkilöt helposti tunnistettavissa ja se on henkilösuoja-asia. Jos ihmisiä alkaa kuolemaan, on neuvoteltava omaisten kanssa. Kaiken kaikkiaan hankala tilanne”, hän totesi.

STM kertoi tiedotustilaisuudessa, että tällä hetkellä tehohoidossa on viisi koronaviruspotilasta. Koronatestattuja on kaikkiaan 6 500, ja heistä positiivisia noin 450.

