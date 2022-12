Unkarilta jäädytetään aikaisemmin ennakoitua enemmän EU-varoja. Euroopan komissio päätti perjantaina nostaa jäädytettyjen varojen määrän lähes 22 miljardiin euroon aikaisemmasta 12 miljardista. Komissio on päättänyt jäädyttää Unkarin koko osuuden koheesiovaroista, kun aikaisemmin niistä oli määrä jäädyttää vain osa.

”Niin kauan kuin Unkari ei täytä sille asetettuja ehtoja, komissio ei voi hyväksyä varojen maksua”, komission tiedottaja Stefan De Keersmaecker kommentoi lausunnossaan.

Uudessa päätöksessään komissio nostaa erityisesti esiin Unkarin niin kutsutun lastensuojelulain, joka kieltää alaikäisten altistumisen kaikenlaiselle homoseksuaalisuuden tai sukupuolenvaihdon kuvaukselle. Lain katsotaan rajoittavan seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

EU:n budjettikomissaari Johannes Hahn sanoo suoraan, että Unkaria yritetään nyt painostaa rahalla kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta.

”Unkari on tällä hetkellä erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja on myös riippuvainen näistä rahoista. Näyttää siltä, että taloudellinen paine on tehokkain. Jos se auttaa parantamaan oikeusvaltion edellytyksiä, se on hyvä”, hän kommentoi Der Standard -lehdelle.

