Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n päivittäisen koronavirustilannekatsauksen mukaan virus on Suomessa vaatinut tähän mennessä 48 ihmisen hengen.

THL kertoo, että ikä on tiedossa 35 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 81vuotta. 40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on 11, yli 80-vuotiaita on 22. Kuolleista 69 prosenttia on miehiä ja 31 prosenttia naisia.

”Suomen koronaepidemian kuolleisuus kasvoi hyvin maltillisesti kunnes kolmen viime päivän aikana tauti iski vanhusten hoitolaitoksiin. Tämä on nyt kriittinen alue, jota on varjeltava kuin silmäterää”, HUSin entinen toimitusjohtaja, sdp:n kansanedustaja Aki Lindén kommentoi tilastoja Twitterissä.

Kaikkiaan vahvistettuja koronatartuntoja on Suomessa 2 769. Sairaalahoidossa on 236 ihmistä ja heistä tehohoidossa 81. Viranomaiset korostavat, että sairaalahoidosta on toipunut ja kotiutunut kymmeniä henkilöitä.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä 1,44miljoonaa. Tautiin on kuollut n. 86 000 ihmistä.