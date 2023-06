Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the study of war (ISW) kertoo tuoreimmassa raportissaan, että Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin kapina Venäjällä sai myös entisistä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n upseereista kootun ryhmän aktivoitumaan.

Lauantaina Moskovassa kokoontunut ryhmä kutsuu itseään nimellä Club of Angry Patriots. Se on jo pitkään kritisoinut presidentti Vladimir Putinin ja Venäjän sotilasjohdon toimintaa. ISW:n mukaan Club of Angry Patriots on myös vaatinut ”vallankumousta”, jos Kreml jäädyttää sodan Ukrainassa tai aloittaa rauhanneuvottelut.

Venäläinen upseeri ja kiihkeä nationalisti Igor Girkin oli yksi puhujista Moskovassa, kertoo ISW. Girkin toimi Venäjän kapinallisjohtajana Ukrainassa vuonna 2014, ja hänet on tuomittu sotarikoksesta MH17-lennon pudottamistapauksessa. Lauantaina Girkin esitti teesejä siitä, mitä Venäjän on tehtävä voittaakseen sodan Ukrainassa.

Girkin toisti julkisesti, että Putinin on siirrettävä tiettyjä presidentin valtaoikeuksia muille osapuolille, jos hän ei ota hyökkäyssodan kulkua hallintaansa armeijan ylipäällikkönä.

Nationalistiryhmä vihjasi, että se aikoo pian julkaista toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on vastata Wagner-ryhmän perjantaina aloittamaan ja lauantaina tukahdutettuun aseelliseen kapinaan.

The Guardianin mukaan Club of Angry Patriots varoitti lausunnossaan, että sisällissota Venäjällä voisi johtaa Venäjän armeijan nöyryyttävään sotilaalliseen tappioon Ukrainassa. Ryhmä luonnehti Venäjän olevan katastrofin partaalla.

Äärinationalistit olivat mainostaneet tapahtumaansa useiden viikkojen ajan, ja venäläiset virkamiehet olivat todennäköisesti jossain määrin tietoisia siitä, arvioi ISW. Tapahtumaan ei silti puututtu.

Lisäksi Kremlin varovainen reaktio Prigožinin kapinaan voi saada muutkin venäläiset nationalistit testaamaan Venäjän virallisten tahojen reaktioita kritiikkiin, arvioi ISW.

