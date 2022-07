Jarno Limnéllin mukaan uudessa epävakauden aikakaudessa Suomen on syytä entisestään korottaa puolustusbudjettiaan ja vahvistaa puolustuskykyään.

Nato-Suomi. Jarno Limnéllin mukaan uudessa epävakauden aikakaudessa Suomen on syytä entisestään korottaa puolustusbudjettiaan ja vahvistaa puolustuskykyään.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll katsovat, että korkea ja uskottava puolustuskyky sekä ”osallistava yhteismielisyys” ovat olleet Suomen suurimmat vahvuudet tähän asti Nato-prosessissa ja tulevat olemaan tärkeimmän vahvuudet myös, kun Suomi on Naton jäsenmaa.

”Suomen keskeisiä vahvuuksia kuluneiden kuukausien aikana on ollut osallistava yhteismielisyys. Hyveenä nähtiin mahdollisimman laaja tuki Nato-ratkaisulle. Keskustelua ei suljettu saman tien, vaan sitä käytiin laajasti”, Aaltola kommentoi sunnuntaina Twitterissä.

”Kansan kääntyessä Naton kannalle pystyttiin synnyttämään eheyttävä, vastuullinen ja läpinäkyvä tapa päästä laajasti hyväksyttävään ratkaisuun. Tämä hyve on keskeinen osa Suomen historiallista kokemusta ja strategista kulttuuria. Se sietää myös väittelyä ja pohdintaa”, hän jatkaa.

Aaltolan mukaan tämä on myös uomen keskeisimpiä vakauttavia tekijöitä nyt koittavalla konfliktien aikakaudella.

”Kyky sodan sytyttyä tähän ei ole mikään yksittäinen oivallus/onnistuminen vaan tasa-arvoisen ja -valtaisen maan juureva piirre ja suoja myös tulevissa paineissa.”

Jarno Limnéll kommentoi samaa aihetta Puheenvuoron blogissaan. Hän muistuttaa, että korkeasta ja uskottavasta maanpuolustustahdosta huolimatta Suomi ei saa jäädä polkemaan paikoilleen.

”Olemme pian Naton jäsenmaa, maanpuolustustahto hyvin korkea ja uskottava puolustuskyky. Mutta paikallemme emme saa jäädä. Uudessa epävakauden aikakaudessa Suomen on syytä entisestään korottaa puolustusbudjettiaan ja vahvistaa puolustuskykyään. Hyvin meidän käy”, hän kirjoittaa.

Limnéllin mukaan yhteinen uhka on yhdistänyt länsimaita viime kuukausina, mutta tulevat vaalit eri maissa, kuluttajahintojen nousu ja sodan pitkittyminen voivat yhtenäisyyttä murentaa. Hän korostaa, että Venäjän toimet Ukrainassa on merkittävin käännekohta Euroopan turvallisuudessa sitten Berliinin muurin murtumisen.

”Uusi ”epävakauden aikakausi” on alkanut, ja sen kanssa on opittava elämään. Tämän takia Ukrainan merkityksen esilläpitäminen sitkeästi on elintärkeää myös yhtenäisyyden säilymiselle.”

Hän varoittaa lisäksi, että Venäjä tulee testaamaan Naton toimintakykyä.

“Tähän on päättäväisesti vastattava tai vaikuttaminen lisääntyy. Kyberhyökkäykset tässä yksi Venäjän väline. Nato on palannut juurilleen eli puolustamaan läntistä yhteisöä idän uhkaa vastaan. Teot osoittavat uskottavuuden.”

