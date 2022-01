Ruotsin puolustusvoimat lähetti lauantaina lisää sotilaita Gotlantiin ja myös muualle maan rannikolle, kuten tärkeään Oskarshamnin satamakaupunkiin.

”Teemme ne toimet, joita tarvitaan”, Ruotsin puolustusvoimien tiedottaja Therese Fagerstedt kommentoi Dagens Nyheterille.

Ruotsi lennätti operatiivisen valmiusyksikkönsä Gotlantiin jo perjantaina. Syynä on venäläisten maihinnousualusten saapuminen Itämerelle. Dagens Nyheterin mukaan venäläisiä maihinnousualuksia oli Itämerellä lauantaina kuusi.

Ajatushautomo Atlantic Councilin kokenut ruotsalainen Itä-Euroopan asiantuntija, Boris Jeltsinin venäläishallinnon neuvonantajiin kuulunut Anders Åslund katsoo, etteivät Ruotsin toimet riitä.

”Minulle itselleni, ruotsalaiselle, joka on käynyt Visbyssä ja Gotlannissa noin 20 kertaa, tämä on aivan uskomatonta. Samalla olen helpottunut siitä, että Ruotsin hallitus ottaa ilmeisen Venäjän uhan vakavasti, mutta Ruotsin on tehtävä paljon enemmän: aseistauduttava nopeammin ja liityttävä Natoon”, hän kommentoi Twitterissä.

LUE SEURAAVAKSI: