Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) vahvisti perjantaina MTV:lle, ettei jatka ministerinä hallituskauden loppuun asti. Vanhanen avaa Uudelle Suomelle, mitä hänen usein haastatteluissa mainitsemansa salaperäinen ”projekti” pitää sisällään.

LUE MYÖS MATTI VANHASEN LAAJEMPI HAASTATTELU Matti Vanhanen lataa nyt keskustan turve-ehdot – Tyrmää ansiosidonnaisen porrastamisen budjettiriihessä

Vanhanen korostaa painottaneensa ministeripestin alusta asti, että ”tämä on projekti, jolla on alku ja loppu, en tee tästä itselleni uutta uraa”. Kun projekti on valmis, hän jättää ministerinpestinsä.

Mitä tämä mystinen projekti pitää sisällään? Onko kyse rakenneuudistuksista, EU:n elpymiskokonaisuudesta vai mistä, Matti Vanhanen?

”Tässä on lähiaikoina monta asiaa: budjetti, iso yhteensovittaminen EU:n elpymisrahaston ja kotimaisten tulevaisuusinvestointien sekä elvytysratkaisujen toimeenpanon kohdalta – se on iso kokonaisuus – ja aika nopeasti keväällä tulee taas uusi kehysriihikin. Sitten on työllisyystoimet myös”, Vanhanen avaa Uuden Suomen haastattelussa.

Hän kommentoi myös projektinsa aikataulua keskustan syyskuiseen puoluekokoukseen ja puheenjohtajavaaliin nähden.

”Syyskuun alkupäivinä tämä projekti ei ole valmis, mutta ei se myöskään kestä vaalikauden loppuun saakka”, hän sanoo viitaten siihen, että jatkaisi valtiovarainministerinä myös puheenjohtajavalinnan jälkeen.

Vanhanen kertoo Uuden Suomen laajassa haastattelussa muun muassa siitä, kuinka EU:n elpymispaketti sovitetaan yhteen hallituksen niin sanottujen tulevaisuusinvestointien kanssa, mikä tarkoittaa Suomen tulevaisuusinvestointimenojen vähentymistä. Hän kommentoi myös budjettinäkymiä sekä koronatilannetta. LUE LISÄÄ:

LUE MYÖS: