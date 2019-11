Postin työriitaa sovitellaan jälleen keskiviikkona iltapäivällä valtakunnansovittelijan johdolla. Eväät Postin lakon nopealle päättymiselle näyttävät toistaiseksi olevan vähissä. Jos sopua kiistaan ei löydy Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n maanantaina alkaneet lakot voivat jatkua joulukuun puolelle asti.

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n ja Palvelualojen työnantajat Paltan neuvottelut Postin työehtosopimuksesta ovat olleet vaikeat.

Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto toivoo työriitaan nopeaa ratkaisua, sillä riidan pitkittyminen ei ole kenenkään etu. Hänen mukaansa ei kuitenkaan vielä näytä siltä, että mikään olennainen olisi muuttunut.

”Siitä huolimatta, ihan toiveikkaana sinne sovittelijan toimistoon mennään, koska kaikkien etu olisi se, että päästäisiin siirtymään tämän riidan ratkaisemiseen ihan todenteolla mahdollisimman nopeasti”, Aarto sanoo.

Aarto arvioi tällä hetkellä mahdollisuudet aika pieniksi, että työkiistan ratkaisussa päästäisiin nopeasti eteenpäin ja todennäköisyys ratkaisun löytymiselle keskiviikkona on pieni.

”Toisaalta tiedän kokemuksesta, että kun työehtosopimusneuvotteluissa asiat lähtevät etenemään, eteneminen voi olla nopeaakin. Tilanteen muuttuvat ja sen mukaan mennään, mutta mitään maata mullistavaa en itse tällä hetkellä tunnista, joka edistäisi nopeata ratkaisua”, Aarto sanoo.

PAU:n puheenjohtajan Heidi Niemisen mukaan neuvottelujen osalta tilanne ei ole muuttanut viime torstain edellisen sovittelukerran jälkeen. Nieminen ei lähde ennakoimaan keskiviikon sovittelun antia.

”Meidän puolesta se ei ole mahdollista, että ihmisten palkkoja lähdetään heikentämään tai meidän työehtosopimuksesta revitään kaikki sivut”, Nieminen sanoo.

Niemisen mukaan sovun löytyminen vaatisi, että työantaja luopuisi pöytään tuomistaan ”rajuista esityksistä” työehtojen heikentämiseksi.

Posti on keskellä isoa murrosta, kun esimerkiksi kirjepostin määrä vähenee vauhdilla ja pakettibisneksessä kilpailu on kovaa.

Aarton mukaan työnantajapuoli ei ole tehnyt tavoitteiden osalta viime päivinä uudelleen arviointia.

”Ei mikään olennainen tässä neuvotteluasemassa ole minun käsittääkseni muuttunut”, Aarto sanoo.

Paltan mukaan työantajan tavoitteena ovat Postin kilpailijoita vastaavat työehdot. Tavoite on lisätä Postin toiminnan joustavuutta korvaamalla nykyiset PAU:n työehtosopimuksen määräykset soveltuvin osin Medialiiton ja Teollisuusliiton jakelua koskevan työehtosopimuksen määräyksillä.

Ratkaisun löytyminen edellyttää Aarton mukaan sitä, että PAU ymmärtää alan olevan muuttumassa ja muutoksen olevan nopeaa ja pysyvää.

”Vanhat työehdot eivät voi sellaisenaan jäädä voimaan. Kun tämä kynnys ylitettäisiin päästäisiin ihan oikeasti keskustelemaan uusista määräyksistä ja rakentamaan sitä kautta sopua,” Aarto sanoo.

AKT julkistaa tukilakkopäätöksensä loppuviikosta

PAU:n lakot vaikeuttavat postinkulkua koko maassa ja ja viiveet voivat olla jopa viikkoja. On helppo nähdä, että mitä pidempään Postin lakko kestää, sen suuremmat pysyvätkin vaikutukset sillä on. Postin kilpailijoilla on ollut kiireinen viikon alku, kun paketteja on lähetetty paljon niiden kautta.

Painetta on alkanut kerääntyä työkiistan ympärille. Uusia ilmoituksia tukitoimista on tipahdellut muilta ammattiliitoilta PAU:lle. Erityisesti on seurattu, mitä toimia AKT:lta on mahdollisesti tulossa.

AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen tviittasi tiistaina, että AKT:n tukilakkopäätös PAU:lle julkistetaan tämän viikon loppuun mennessä, jos tes-neuvotteluissa ei tule sitä ennen tulosta.

Työmarkkinoilla on luvassa sähäköitä viikkoja. PAU:n työkiistan ohella menossa ovat edelleen Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelut, joista on odotettu päänavausta työmarkkinakierrokselle ja myös askelmerkkejä ratkaisuihin kiky-tunneista.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvotteluissa odotetusti juuri työaikakysymys eli työaikaa pidentävät kiky-tunnit ovat hiertäneet pahoin. Eväitä ratkaisulle ei ole toistaiseksi näkynyt. Teollisuusliiton hallitus päätti viime perjantaina jatkaa meneillään olevaa ylityökieltoa siten, että ylityökielto on voimassa 24.11 saakka.

Loppukuusta palloja alkaa olla paljon ilmassa, sillä useita työehtosopimuksia on päättymässä marraskuun lopussa. Vientialat istuvat jo laajasti neuvottelupöydässä. Paperiteollisuudessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa työntekijöiden työehtosopimukset ovat päättymässä marraskuun lopussa. Myös kemianteollisuuden isot sopimukset päättyvät pääsääntöisesti marraskuun lopussa.